Работа МФЦ в Москве в майские праздники 2021: Центры госуслуг переходят на временный график

Центры госуслуг «Мои документы», известные как МФЦ, не будут принимать посетителей 1 и 9 мая 2021 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Скоро наступят длинные майские выходные. Городские службы в эти дни переходят на временный график работы. Центры госуслуг «Мои документы», известные как МФЦ, не будут принимать посетителей 1 и 9 мая 2021 года. В остальное время прийти сюда можно по обычному расписанию. Районные центры будут открыты с 8.00 до 20.00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10.00 до 22.00.

При этом сотрудники Главного управления МВД России по Москве, оказывающие услуги в МФЦ, работают по такому графику:

- 30 апреля - с 9.00 до 15.45;

- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая - неприемные дни;

- с 4 по 7 мая - по обычному графику.

Кроме того, своё расписание объявили и читальные залы Главархива Москвы. С 1 по 10 мая они будут закрыты. Традиционный технологический день по средам, когда здесь не принимают посетителей, переносится на пятницу, 30 апреля. А в среду, 28 апреля, можно будет поработать с документами с 9.30 до 15.00.

В ближайшее время появится временный график на майские праздники и для остальных служб города. «Комсомолка» сообщит об этом дополнительно.