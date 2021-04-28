Собянин вручил награды врачам скорой помощи

Сергей Собянин вручил награды Фото: Михаил ФРОЛОВ

День работника скорой медицинской помощи отмечается в нашей стране сегодня, 28 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды работникам скорой помощи столицы. Торжественная церемония состоялась сегодня в здании мэрии на Тверской, 13.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником, который впервые отмечаем официально как государственный праздник, - сказал Собянин. - В прошлом году президент Владимир Путин дал поручение правительству эту дату, 28 апреля, сделать официальным днем - Днем работника скорой помощи. Это было неслучайно, потому что в пандемию мы для себя многое переоценили, многое поняли, какое огромное значение имеет здравоохранение, в частности, скорая помощь».

Мэр отметил, что скорая помощь Москвы - одна из мощнейших систем в мире.

«Это касается и скорости вызовов, а в прошлом году мы с вами добились, что на экстренную помощь в среднем машина скорой помощи приезжает в течение 10 минут, - напомнил Собянин. - Также и качества оснащения, и оборудования, и количества бригад, и качества врачей, и медицинского персонала».

Столичные власти продолжают развивать скорую помощь. Сейчас в городе строятся три новые подстанции, ещё четыре проектируются или находятся в начале строительства.

«В этом году планируем обновить автомобили скорой помощи, докупив 200 единиц», - сообщил мэр.

КОГО НАГРАДИЛИ

Орден Александра Невского получил Николай Плавунов, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова - за вклад в организацию и обеспечение неотложной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга.

Благодарность мэра Москвы объявлена группе врачей, среди которых:

- заведующая подстанцией №4 Анна Берцева;

- заведующий подстанцией №15 Григорий Капелюш;

- заведующий подстанцией №61 Сергей Киреев.

ЦИФРЫ

В 2020 году бригады скорой медицинской помощи Москвы выполнили 4 миллиона 176 тысяч 363 вызовов - на 3% больше, чем в 2019 году.

При этом в стационары города доставили 1 миллион 96 тысяч 658 человек - на 14% больше, чем годом ранее.

В сутки бригады отрабатывают 11 - 12 тысяч вызовов.

К пациентам ежесуточно выезжают:

- 1 050 бригад скорой медицинской помощи;

- 150 бригад неотложной медицинской помощи, в том числе 81 взрослая и 69 детских.

В Едином городском диспетчерском центре (ЕГДЦ) 65 диспетчеров круглосуточно принимают звонки по телефону 103.

Среднее время ответа оператора московской скорой помощи - 3 - 4 секунды.

Автопарк «скорой» – 1 050 машин, из них 73% автомобилей не старше 5 лет.

ВАЖНО

Среднее время приезда «скорой» на вызовы в Москве в 2020 году:

- экстренные – 9,7 минуты;

- на ДТП – 7,7 мин.;

- к пациентам с острым коронарным синдромом – 9,6 мин.;

- к пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения – 9,7 мин.

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