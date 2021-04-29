Деньги из мусора: В Москве появились курьеры, которые зарабатывают на ваших отходах

Устроиться на работу мусорщиком по вызову можно также через это приложение. Фото: Андрей АБРАМОВ

«Деньги — это мусор» разглагольствуют морализаторы. Я вам скажу, что мусор — это деньги. Так всегда было, просто надо понять, как заработать.

Бродяги за копейки собирают макулатуру и жесть, чтобы наскрести на обед. Бизнес строит мусороперерабатывающие заводы и делает миллионы долларов на вторсырье. А мы спонсируем обе крайности.

Теперь делать деньги на чужих ведрах с бытовыми отходами может любой москвич. Особым мусорным курьером поработал и корреспондент «КП».

КАК АГРЕГАТОР ТАКСИ

В Москве есть несколько способов зарабатывать на мусоре (см. «Конкретно»). Часть сервисов устроены по принципу биржи. Одни пользователя выставляют задание и назначают цену, а другие берутся за поденщину.

Есть мобильное приложение «Я вынесу». Устроено по типу агрегаторов такси. Пользователь видит тарифы на вынос:

- один, два, три пакета (каждый до 7 кг) — 50, 60, 70 рублей;

- выкинуть мусор раз в три дня - 350 рублей;

- каждый день - 1000 рублей и т.д.

Самый дорогой тариф на вынос мебели (2250 руб.) и строительного мусора (10 000 руб.). Выбираешь услугу, расплачиваешься картой и ждешь курьера к назначенному часу.

Устроиться на работу мусорщиком по вызову можно также через это приложение. На виртуальной карте Москвы появляются красные флажки — где подхватить заказ. По задумке создателей, когда пользователей станет очень много, подрабатывать можно буквально в своем дворе и квартале. Но пока приложение только раскручивается, заказы раскиданы по всему городу.

ПОТРУДИЛСЯ ЗА БЕСПЛАТНО

Пробуем заработать на людской лени. Хотя, это слишком категорично. Приложение позиционирует себя как способ экономить время деловым людям, помощник декретниц, пожилых и больных.

Сначала нашел заказ в районе парке «Сокольники», неподалеку от меня. Дверь открыл двухметровый парень. Протянул два аккуратных пакета и попросил один из них обязательно кинуть в контейнер для переработки. Сортирует, молодец.

У двери заказчика нужно сделать фото мешков. Я точно не понял, надо ли снять мусор на фоне подъезда или сделать с пакетами селфи. На всякий случай бахнул оба кадра. Еще одно фотоподтверждение - у мусорных контейнеров.

В округе заказов больше не было. Красный флажок замаячил в районе Аэропорт. Нерентабельно туда ехать, но ради заметки, можно и потратиться на проезд. Пакеты заказчик выставил за дверь. Вспомнилось, что год назад так делали первые заболевшие коронавирусом.

Захожу проверить свой счет. За два заказа мне упало по 30 рублей. То есть курьер получает половину от цены, которую платит пользователь. Половину забирает агрегатор. Но распорядиться мусорными деньгами я не смог. Перечислить их на карту можно, только когда наберется 1000 рублей.

Вернулся домой с изнуряющей работы. Жена пристала: сходи вынеси мусор. А я теперь не абы кто, а профессиональный треш-курьер, мои услуги денег стоят. Потом решил, что не буду выделываться. Еще найдет у меня в телефоне фото с чужими мусорными мешками. Закатит сцену, что я для кого-то мусор выношу, а себе не могу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Пик востребованности был во время самоизоляции»

— Москвичи активно пользуются услугами помощников по дому. Например, клинеров (уборщиков — прим. ред.), — рассказали «Комсомолке» в пресс-службе онлайн-сервис услуг YouDo.com. — Часто вынос мусора уже включен в уборку квартиры. При этом средний чек за отдельную услугу по выносу мусора варьируется от 500 до 1000 рублей в зависимости от объема работ и удаленности. На такие задания откликаются не только исполнители категории «Уборка и помощь по хозяйству», но и те, кто находится неподалеку от заказчика. Некоторые пользователи договариваются об услуге и на регулярной основе, например, раз в неделю.

Во время первой волны коронавируса и тотальной самоизоляции услуга по выносу мусора была на пике востребованности. Мы неоднократно замечали «комбо-задания»: сходить в магазин за продуктами, купить лекарства в аптеке и по пути вынести мусор. Сейчас подобные услуги часто заказывают люди на больничном или для пожилых родственников. Например, наша заказчица Светлана нашла помощь с выносом мусора после того, как повредила ногу (300 рублей за вынос). Пользователь Александр искал на сервисе человека, чтобы тот каждый день заходил к его бабушке и выбрасывал мусор (5000 руб. в месяц).

КОНКРЕТНО

Где заказать вынос бытового мусора в Москве или заработать на этом

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