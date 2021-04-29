В центр Москвы вернут историческую трамвайную линию

Маршрут свяжет станции метро, МЦД и Курский вокзал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В скором времени по улице Сергия Радонежского на Таганке вновь поедут трамваи. Напомним, линия уже работала в этом районе столицы более сорока лет назад. Сначала здесь запускали конку, потом - трамвай с электрической тягой. Сама улица за это время меняла названия - бывшая Воронья, затем Тулинская.

Теперь проект комплексного благоустройства и развития улицы Сергия Радонежского в центре Москвы утвердил мэр Сергей Собянин.

Линия трамвая свяжет шоссе Энтузиастов со станцией Курская (кольцевая) и Арбатско-Покровской линией метро, Курским вокзалом и МЦД-2 «Нахабино – Подольск».

«Трамвай обеспечит жителей Новогиреево и Перово новым маршрутом до метро «Курская», - рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - Кроме того, пройдёт реконструкция улицы Сергия Радонежского. Здесь появятся дополнительные переходы и светофоры, пешеходные маршруты».

Линия соединит существующие пути на площади Рогожской заставы и Андроньевской площади. По историческому маршруту пассажиров прокатят трамваи «Витязь М».

ЧТО СДЕЛАЮТ

По проекту:

- проложат трамвайное полотно по северной стороне улицы Сергия Радонежского длиной 690 метров на участке от Андроньевской площади до площади Рогожской Заставы. На линии разместят остановку и пешеходный переход в районе Малой Андроньевской улицы;

- во время реконструкции улицы Сергия Радонежского на участке от Андроньевской площади до площади Рогожской заставы обустроят проезжую часть на 3 - 5 полос движения в сторону центра и на 3 - 4 полосы движения из центра, а также разделительную полосу с барьерным ограждением;

- вдоль четной стороны улицы Сергия Радонежского откроется пешеходный маршрут. Благодаря этому жителям района будет проще добираться до станций метро, остановок наземки и мест отдыха;

- сохранят зеленую полосу, отделяющую пешеходную зону от проезжей части. Здесь дополнительно высадят деревья и кустарники.