В столице включили фонтаны

В Москве заработали фонтаны. Фото: Иван МАКЕЕВ

В парке «Ходынское поле» сегодня, 30 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в столице. Одновременно начали работать около 600 водных конструкций.

«Мы закончили генеральную уборку города после суровой зимы, - сказал Собянин. - В течение месяца чистили, красили, убирали город, высаживали деревья. На генеральной уборке были заняты десятки тысяч людей. Сегодня одновременно запускаются фонтаны на ВДНХ, на Поклонной горе, на Манежке. Поздравляю москвичей с запуском фонтанов, с наступающим майскими праздниками, с наступающей Пасхой. Желаю здоровья, счастья, удачи».

По его словам, за последние годы в городе построили 80 фонтанов.

«Причем 18 из них достаточно крупные, - отметил мэр. - Один из таких - на Ходынском поле. Здесь запущен так называемый фонтан, который является сам по себе, по конструкции, уникальным. Я думаю, что он станет местом притяжения москвичей, которые пожелают прийти в парк на Ходынском поле».

Сегодня мэр также посетил детский досуговый центр и батутный центр Just Jump в парке «Ходынское поле».

ЧТО ОТКРЫЛИ

Сухой светодинамический музыкальный фонтан в парке «Ходынское поле» состоит из 245 струй, расположенных в четыре ряда. Фонтан оснащен автоматической системой управления, позволяющей менять высоту струй до 2 метров. Парогенератор создает эффект тумана. Струи двигаются в такт музыке, словно танцуют.

На центральном променаде парка «Ходынское поле» находятся четыре всесезонных павильона. В детском досуговом центре проходят занятия кружков и секций для детей и взрослых - бальные танцы, английский разговорный клуб, капоэйра, йога, зумба. В батутном центре Just Jump - 19 батутов и поролоновая яма. При желании здесь можно отметить детский день рождения или устроить корпоратив.

ИДИ И СМОТРИ

Пять самых красивых фонтанов Москвы

1. Светодинамические фонтаны. Например, в парке Горького, Царицыно, на площади перед Киевским вокзалом и на Манежной площади.

2. Плавающие фонтаны. Их устроили в Водоотводном канале между Малым Москворецким и Малым Каменным мостами.

3. «Сухие» фонтаны. Среди самых известных - на Биржевой площади и Крымской набережной.

4. Советские фонтаны на ВДНХ - «Дружба народов», «Золотой колос», «Каменный цветок».

5. Старейший фонтан Москвы - «Витали». Украшает Театральную площадь с 1827 года.