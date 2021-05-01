Теплоход Речной вокзал — Химки: сколько стоит билет и когда отправляется

В Москве запустили первый речной общественный транспорт. Фото: Андрей АБРАМОВ

1 мая по каналу имени Москвы начал курсировать первый в регионе водный общественный транспорт. Теплоход ходит между Северным речным вокзалом и Химками. Корреспондент «КП» взял билет на один из первый рейсов и делится впечатлениями.

При виде Северного речного вокзала в ясный день вырывается «вау». Фото: Андрей АБРАМОВ

В солнечный день обновленное здание речного вокзала воистину напоминает дворец. Когда его открыли год назад после реставрации, оно было лишь красивой декорацией. Портом пяти морей его снова можно называть только в 2021 году: в этом сезоне впервые за 11 лет здесь вновь заработали шлюзы и причалы.

Вдоль набережной толкутся люди с чемоданами. С вокзала в дальние края отплывают круизные теплоходы в Мышкин, Углич, Тверь, Казань, Санкт-Петербург и другие города. В зале ожидания появились электронные табло, на которых горит расписание. Билеты можно купить в интернете или на стойках туркомпании в здании вокзала.

У причалов речного вокзала швартуются круизные теплоходы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как бы не хотелось рвануть на майские в дальние края, мое путешествие ограничено круизом Москва — Химки. Это первый за долгие годы регулярный маршрут, который позиционируется не как туристический, а как общественный транспорт.

Этот теплоход ходит между Москвой и Химками как общественный транспорт. Фото: Андрей АБРАМОВ

Отправляется он от причала №8 на Северном речном вокзале: выходите из главного здания на набережную и 300 метров налево. По пути наслаждаетесь восхитительным благоустройством и отбиваетесь от толпы зазывал, которые пытаются заманить на свой теплоход. От вокзала теперь отчаливают и масса прогулочных корабликов, которые катают по Химкинскому водохранилищу и каналу имени Москвы.

На борту рдеет баннер с «Тройкой». Фото: Андрей АБРАМОВ

Тот самый трамвайчик, которые позиционируется как общественный транспорт, обслуживает компания «Алые паруса». Теплоход называется «Водник», но может быть и другой. На борту трепыхается баннер с картой «Тройка». Обещали проезд от 37 рублей…

Но билет можно также купить за наличку или по банковской карте. Фото: Андрей АБРАМОВ

— 600 рублей туда-обратно, — отрезал парень с густыми черными бровями, который продавал билеты у причала.

Я присвистнул. Попросил дать время подумать, а сам полез в интернет. Гуглил-гуглил и нагуглил, что 37 рублей это маршрут от причала к причалу в Химках. А от Северного речного вокзала до подмосковного города — 250 рублей. С этой информацией иду к густобровому зазывале.

Ресторанный зал. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Точно! Только что пришла новая директива: билет стоит 250 рублей, — на голубом глазу лепетал парень. Туда-обратно — 500 рублей.

Верхняя палуба. Фото: Андрей АБРАМОВ

Дороговатый общественный транспорт. Уже на корабле у сотрудницы, которая отрывала билетики, я решил поинтересоваться, где обещанные демократичные цены. Оказалось, что проезд по «Тройке» за 37 рублей действует и на маршрутке Химки — Северный речной вокзал, но только с 8:00 до 10:00.

Для хороших мальчиков проезд бесплатный. Фото: Андрей АБРАМОВ

На теплоходе есть небольшой бар, зал с ресторанными столиками и верхняя палуба. Подают пельмени (380 руб.), картофель фри (200 руб.), пиццу (480 руб.), блинчики (220 руб.), горячие и холодные напитки (100 — 250 руб.). Покрепче только пиво (200 руб.) и сидр (650 руб. за 0,75 мл).

Лучшие кадры ловите сразу после отплытия. Фото: Андрей АБРАМОВ

Самые впечатляющие виды с борта корабля у речного вокзала. Дальше корабль идет вдоль парка Северное Тушино, Левобережного парка, проходит под Ленинградским мостом и МКАД. Швартуется у причала «Химки», что расположен у подножия ЖК «Резиденция Васко да Гама» (ул. Ватутина). Обещают, что позже корабль будет причаливать и к другим пристаням в Химках.

Потому что дальше пейзаж довольно урбанистичный. Фото: Андрей АБРАМОВ

Дорога занимает 25 — 30 минут. Для сравнения электричка из Химок до площади трех вокзалов идет столько же, а стоит 78 рублей.

По каналу им. Москвы ходят и другие теплоходы. Например, есть теплоход-кинотеатр. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Теплоходы Химки — Речной вокзал

Ежедневно отправляются каждые 20 — 30 минут. С 8:00 до 21:00. Билет до 10:00 — 37 рублей по «Тройке» и 50 рублей за наличные. В остальное время цена 250 рублей. У Северного речного вокзала причал №8. В Химках — одноименный причал.

Это причал «Химки». Фото: Андрей АБРАМОВ