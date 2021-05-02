На Москву идет гроза и ливень: жителей просят оставаться дома

Жителей Москвы предупредили о грозе и ливне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дептранс Москвы в своем Telegram-канале предупредил жителей столицы об экстремальных условиях погоды ночью 2 мая и утром 3 мая.

- Сегодня ночью и завтра с утра ожидается сильный дождь, грозы, ветер до 17 м/с. Пожалуйста, по возможности, не пользуйтесь автомобилем и не паркуйтесь под деревьями. Если вы передвигаетесь пешком, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. В ближайшее время лучше побыть дома, — гласит сообщение Дептранса.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России ожидаются аномальные дожди с грозами. Он сообщил, что непогода придет в Брянскую, Калужскую, Тульскую и Московскую области. Там грозы будут с вероятностью в 70-80%. Также начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что наиболее сильные осадки ожидаются 6-7 мая.