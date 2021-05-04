Нижегородский, Октябрьское поле, Коровино: новые жилые кварталы, которые формируются в Москве

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Москву сейчас сложно представить без центра современного искусства «Винзавод» и культурно-делового комплекса «Большевик», благоустроенных промзон «ЗИЛ» и «Серп и Молот». Здесь построили бизнес-центры, уютные кафе, парк с аттракционами, музейные пространства. Развитая инфраструктура привлекает не только компании, которые создают именно здесь новые рабочие места, но и застройщиков, которые строят современные многоэтажные дома со школами, детскими садами, создавая таким образом комфортную среду для полноценной жизни. «КП» изучила, какие еще столичные территории получат модернизацию в ближайшие годы.

Завод превращается в современный квартал

Комплексное развитие получат территории бывших промзон Октябрьское Поле и Коровино. Инвесторы уже представили проекты, которые принесут городу более 13 500 новых рабочих мест.

- На месте бывшего завода железобетонных изделий площадью шесть гектаров к 2027 году создадут благоустроенную территорию для работы и жизни. Вместо промзоны Октябрьское поле появится новый современный высокотехнологичный промышленный технопарк, жилые дома, а также вся необходимая инфраструктура, включая детские сады, школу, поликлинику и парковки. Инвестиции в проект составят около 14 млрд рублей, - рассказал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Для модернизации промзоны Коровино на север столицы потребуется больше времени – к 2035 году здесь построят новый производственный и деловой центр с современной инфраструктурой.

- В проект планируют инвестировать порядка 40 млрд рублей. На площадке для жителей столицы будет создано до 13 тысяч новых рабочих мест, — рассказал Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. Фото: Владимир Гердо/ТА

Развитие получат еще четыре территории бывших промзон. Среди них — Братцево, Чертаново, Южное Бутово и Алтуфьевское Шоссе. Здесь на площади почти 60 гектаров создадут производства, бизнес-центры, а также жилые кварталы с детсадами и больницами.

Зеленая зона вдали от шумного центра

С появлением новых жилых кварталов, растет и спрос на недвижимость. Аналитики говорят, что квартиры покупают для того, чтобы жить подальше от шумного центра, а также с возможностью сдавать жилье в аренду. В лидерах районов с самой высокой доходностью аренды жилья — Нижегородский (6,11% годовых), Ростокино (5,95%) и Текстильщики (5,46%). Эксперты сервиса для поиска и аренды недвижимости The Meters оценивают жилье за пределами центра доходнее, чем внутри Садового кольца.

Многофункциональный комплекс с апартаментами и спортивной зоной появится в Нижегородском районе Москвы. В Москомархитектуре рассказали, что в районе запланирован ландшафтный парк и обустройство водоема.

- Ключевое общественное пространство района расположится в непосредственной близости от жилых домов. Кроме водоема, на территории парка будут созданы дополнительные прогулочные и пешеходные зоны, велодорожки, детские и спортивные площадки, — рассказал Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительство новых домов предусматривает создание на первых этажах мини-маркетов и кафе, для удобства жителей будут созданы кладовые, а вокруг организованы плоскостные парковки и пешеходные зоны. Рядом разобьют газоны, высадят зеленые насаждения и установят наружное освещение. К тому же из Нижегородского района уйдут крупные производства, в частности, Микояновский мясокомбинат на улице Талалихина. Территория заинтересовала девелоперов под застройку жилья еще прошлой осенью. Сейчас идет разработка перспективного проекта для жилого и бизнеса-квартала. Еще одна особенность территории Нижегородского района - объекты историко-культурного значения. Среди них храм Пресвятой Троицы, кафедральный Покровский собор, Московская Старообрядческая община.

Территории Ростокино стали привлекательнее за счет новых зон отдыха для жителей и гостей района. На площадке «Сад будущего» появились воркаут-площадки с тренажерами, коворкинг для работы на свежем воздухе. Создана уютная набережная Говорухина, названная в честь российского режиссера. Благоустройство коснулось дворов и школьных территорий, улучшена транспортная доступность - остановочный пункт «Северянин» перенесли ближе к линии МЦК. Комфортабельность районов однозначно повышает интересы инвесторов, которые планируют реализацию новых проектов в Москве.

Новые рабочие места и зоны для отдыха

Москва стремится сделать все районы города комфортными, чтобы жителям не приходилось выезжать в центр в торговый центр, отвозить детей в музыкальную школу, планировать поездку с семьей в парк. Ведь, как показывает практика, можно создать современную инфраструктуру в бывших промзонах и на других неэффективно используемых территориях, которые расположены не в центре Москвы.

Застройщик бросил стройку на Никулинской улице больше 16 лет назад, территория никак не использовалась и доставляла дискомфорт жителям, поэтому ситуация требовала вмешательства города. Теперь здесь планируют построить около 20,4 тысячи квадратных метров жилья и бизнес-объектов. Территория получит новую жизнь, здесь будет создано 675 рабочих мест.

Комплексное развитие одобрено на территории бывшей промзоны Автомоторная, будут реорганизованы промзоны Каширское Шоссе, Южное Очаково и Курьяново. В ближайшие годы в проекты вложат более 240 млрд рублей. Инвесторы предлагают построить жилой квартал с зонами для отдыха и занятий спортом. Найдется место и для новых производств. Реализация этих проектов позволит городу получить почти 37 тысяч рабочих мест.