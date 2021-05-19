Лазерная косметология: чтобы эффективность сопровождалась безопасностью

Но стоит помнить, что косметологический кабинет – не развлечение, выбирать его и специалиста следует тщательно. Особое внимание следует уделять квалификации косметолога.

Немалую часть оказываемых в этой сфере услуг составляют процедуры лазерной косметологии. Несмотря на то, что звучит их название буднично – пилинги, отбеливания, борьба с пигментными пятнами – такие процедуры могут требовать первоначального приема у врача. И, конечно же, применения качественной аппаратуры.

Все это можно найти в клинике «Чудо Доктор». Здесь, например, используют лазеры Asclepion, такие как MeDioStar, QUADROSTAR, а также лазер последнего поколения MeDioStar Monolith. Эти устройства были выбраны медицинской организацией ввиду их неоспоримых преимуществ: процедуры проводятся практически безболезненно, а сами аппараты мощные, что позволяет сокращать длительность курса. Кроме того, такие лазеры эффективны для всех фототипов кожи - с I по VI.

Что проверить перед походом на процедуры лазерной косметологии?

• лицензию медицинской организации;

• образование врача-косметолога;

• наличие в медицинской организации современного оборудования.

Показания к процедурам

Пожалуй, лучшая стратегия, позволяющая определиться с подбором процедуры – это посещение врача-косметолога, изложение ему своего видения проблемы и согласование пути ее решения.

Но порой к косметологу приходят с готовым запросом на процедуру. Кто-то услышал рекламу – и загорелся, кто-то – хороший отзыв от знакомой… Сразу отметим, что и в такой ситуации требуется получить консультацию, выяснить – не имеется ли противопоказаний.

В клинике «Чудо Доктор» клиенту могут предложить:

• лазерную эпиляцию. Эту процедуру рекомендуют при избыточном росте волос (в том числе – по причине гормонального дисбаланса), при невозможности избавления от нежелательного роста волос иными способами;

• лазерный пилинг – показанием к нему обычно служит неудовлетворительное состояние кожи. Речь и о тусклом цвете кожи, и о пигментации, и о небольших морщинках;

• лазерное омоложение кожи. Эта процедура также может быть назначена при возрастных изменениях кожи, при ухудшении ее тонуса, снижении эластичности и т.п.;

• лазерное лечение акне применяется при высыпаниях, расширенных порах. Нередко оно используется тогда, когда пациенту нельзя назначать медикаментозную терапию;

• лазерное удаление рубцов, сосудистых звездочек и пигментных пятен, бородавок, родинок и папиллом – назначается при наличии этих дефектов (образований);

В косметологии используются диодный и эрбиевый аппараты

Диодный лазер предназначен для лечения акне, для отбеливания кожи, лазерной эпиляции, для коррекции сосудистой патологии и терапии онихомикоза.

MEDIOSTAR Monolith диодный лазер

Эрбиевый же лазер применяют для процедур лифтинга, лечения постакне, устранения стрий, рубцов, шрамов, для борьбы с гиперпигментацией, новообразованиями, а также – для пилинга.

MCL 30 dermablate эрбиевый лазер

Мнение эксперта

Что именно нужно учитывать при выборе процедуры, рассказывает врач-косметолог, дерматолог Саакова Вардуи Исаковна (клиника «Чудо Доктор»):

Саакова Вардуи Исаковна, сертифицированный тренер по лазерам «Laser Med Systems» Asclepion Laser Technologies GmbH”. Проходила обучения в Германии, Франции и Италии. Владеет инновационными лазерными технологиями в дерматологии и косметологии.

- Косметология направлена на устранение внешних недостатков, а потому пациент обычно сам определяет проблемы, которые у него есть. И уже со своими пожеланиями приходит к специалисту.

Однако я сторонник того, чтобы процедурам лазерной косметологии предшествовали консультации врача. Врач должен осмотреть пациента, четко обозначить его проблему, а также понять, какой лазер применять в такой ситуации.

Если это дефекты, которые не требуют повреждений кожи, то мы применяем диодный лазер. Если же планируется удаление каких-либо образований, то используется эрбиевый лазер.

В нашей практике бывают очень решительные пациенты: приходят к врачу – и желают получить все и сразу. Когда пациент настроен на быстрое обслуживание, врач ни в коем случае не должен идти у него на поводу. Процедуру в тот же день можно провести только после предварительной консультации, в ходе которой специалист убедится в отсутствии противопоказаний.

MCL 31 Dermablate эрбиевый лазер

Традиционный же путь в лазерной косметологии – консультация, после которой при наличии к этому показаний мы записываем человека на процедуру. Такой способ, конечно, предпочтительнее. Ведь бывает, что требуется пройти тщательное обследование, сдать необходимые анализы.

К примеру, приходит пациент с такой проблемой, как сильная пигментация. У профессионала возникает вполне резонный вопрос: а может быть, это не косметический дефект, а серьезное заболевание, связанное с каким-то нарушением в организме? Возможно, есть гормональные нарушения... В подобных ситуациях нужно проверить гормоны щитовидной железы, гормоны репродукции. То есть – выяснить, не послужили ли гормональные сбои стартовым механизмом для появления этих пигментных пятен.

Поэтому я настаиваю: даже несмотря на то, что противопоказаний к лазерным процедурам немного, перед ними врачу нужно собрать анамнез, выстроить тактику лечения.

И следует помнить про ограничения, связанные с использованием лазера в разное время года. Здесь нужно сказать, что диодный лазер - всесезонный лазер, процедуры с помощью которого доступны постоянно.

А вот все, что связано с абляциями (повреждениями целостности кожи), с процедурами на открытых участках тела, подвергаемых инсоляции, рекомендуется проводить в осенне-зимний период. Однако отмечу, что с помощью эрбиевого лазера проводится, например, «холодный» пилинг. Его можно делать даже летом.

Но опять-таки, наилучшим образом обстановку может оценить именно врач с большим опытом работы в этой сфере.

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