В Москву 4 мая краткосрочно вернулась зима: выпал снег и пошел град

По прогнозам синоптиков, похолодает в Москве ненадолго. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый майские дни погода не радует настоящим теплом, а 4 мая москвичи и вовсе увидели то снег, то град. Синоптики говорят, что осадки кратковременные, но и холодный атмосферный фронт пока не принесет тепло.

- Вернулась зима. Сколько можно. Хватит. Выключите там зиму. Уже полгода за окном снег, - жалуются в соцсетях москвичи.

- Снег не видела, был град. А так хочется тепла, - обсуждают в соцсетях.

Синоптики объясняют, что над Среднерусской равниной продолжит кружить циклонический вихрь, из-за чего ожидается преимущественно пасмурная, местами с кратковременными дождями, погода.

- В столице днем температура будет +7… +9 градусов, в области до +6… +11 градусов. Ветер юго-западный 8-13 м/секунду, порывистый. Холодный атмосферный фронт понизит температуру до +4 градусов, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, - рассказали в метеобюро «Фобос».

По прогнозам синоптиков, похолодает в Москве ненадолго. Еще во вторник в столице будут небольшие дожди, и температура сохранится около +6 градусов, в городах Московской области в эти дни ночью и утром еще могут наблюдаться осадки вперемешку с мокрым снегом. А со среды солнце сможет прогреть остывший воздух.

- В четверг и пятницу станет теплее, температура поднимется до +15… +18 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».

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