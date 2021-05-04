Один в крайне тяжелом состоянии: 14 человек остаются в больнице после пожара в гостинице в Москве

В помещениях отеля "Вечный зов" после пожара. Фото: Андрей АБРАМОВ

«Комсомольской Правде» стало известно, сколько человек в итоге попали в больницы после пожара в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы. Напомним, здание загорелось рано утром, система пожарной безопасности не сработала, поэтому постояльцы начали выбегать из корпуса, почувствовав запах гари.

Известно, что в этот момент в отеле было около 300 постояльцев. Более 110 из них - подростки, которых привезли в Москву из других регионов на слет кадетов.

- На место пожара в течение 7 минут прибыли 4 бригады Центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад скрой медицинской помощи, - сообщили «КП» в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Как ранее сообщил сайт kp.ru, от отравления угарным газом скончались два человека - пожарные вынесли их из охваченного огнем и дымом здания.

- В результате пожара 14 человек были госпитализированы, из них 8 детей. Один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии, - уточнили в департаменте. - Детям, находящимся в стационарах, медицинская помощь оказывается в полном объеме, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Также проверяют частную компанию, которая организовывала слет кадетов и расселяла детей с сопровождающими в гостинице «Вечный зов».