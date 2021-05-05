После рабочей запарки можно расслабиться в парке

Ясные деньки вот-вот настанут. «Комсомолка» выяснила, какие развлечения ждут нас на открытом воздухе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ясные деньки вот-вот настанут. «Комсомолка» выяснила, какие развлечения ждут нас на открытом воздухе.

Парк им. Горького

м. «Парк культуры», «Октябрьская», ул. Крымский Вал, 9.

Как только стало пригревать солнышко, в главный парк началось настоящее паломничество любителей активного образа жизни. А на днях там заработала скейт-площадка, где можно оттачивать мастерство катания и трюки на доске.

Уже принимают посетителей летние веранды и пункты проката летнего инвентаря. Большинство прокатов расположено в Партерной части. По одному пункту работают в Нескучном саду и на Воробьевых горах. Кроме велосипедов, в аренду предлагают ролики, самокаты, лонгборды, скейтборды, веломобили, электромобили.

Цены на прокат зависят от выбранного инвентаря - от 200 - 250 руб./час за ролики и самокаты до 1200 руб./час за четырехместный веломобиль.

Парк славится своими экскурсиями. Сейчас к хитам добавились новые любопытные маршруты, связанные с историей.

Подробности тут: park-gorkogo.com/news/1309.

Открылся сезон летней навигации по Москве-реке. Можно совершить водную прогулку, выйти на причале в парке Горького и продолжить отдых.

1 мая в Нескучном саду и на Фонтанной площади появились столы для пинг-понга. Аренда инвентаря - 300 руб./час.

Парк «Музеон»

м. «Октябрьская», ул. Крымский Вал, 2/58.

Парк приглашает на прогулку: сейчас тут особенно прекрасные виды на реку и окрестности.

В «Музеоне» открытые фотовыставки сменяют одна другую. Сейчас на набережной работает экспозиция «Строительство госпиталя в Вороновском», она рассказывает о том, какой подвиг совершили строители, в срочном порядке возводя клинику для больных коронавирусом.

А еще стоит побывать на новой обзорной экскурсии по «Музеону» на электроавтобусе. Посетителям предлагают окунуться в прошлое столицы и узнать о противостоянии Московского царства и Крымского ханства, о кровопролитных сражениях у Крымского брода и о Крымском подворье. Участникам прогулки покажут древнюю резиденцию посланников крымского хана, монументальное здание ЦДХ и крупнейший Музей скульптур под открытым небом. Всего в музее свыше 700 работ! Цена билетов: 400 - 800 руб.

Подробности здесь: park-gorkogo.com/events/1462.

Измайловский парк

м. «Шоссе Энтузиастов», «Партизанская», Аллея Большого круга, 7а.

В Измайловском можно заняться скандинавской ходьбой (сбор у главного входа в парк на Московском проспекте по пт.: 16.00, 17.00, сб. и вс.: 10.00, 11.00), покататься на малом колесе обозрения.

В парке заработали шесть пунктов проката спортивного оборудования. Как правило, все они работают с 11.00 до 20.00 (в плохую погоду некоторые закрываются). В аренду дают велосипеды, электромобили и веломобили. Взрослый велосипед стоит 300 руб./час, подростковый веломобиль - 400 руб./час.

В пункте проката у Малого колеса (вход в парк со стороны м. «Партизанская») можно арендовать мини-сигвей за 500 руб./15 мин., веломобиль - за 400 руб./30 мин., 650 руб./1 час; велосипед классический - за 300 руб./1 час; гироскутер - за 350 руб./15 мин.

Работают уже почти все аттракционы за исключением батутов и зорбов. Их запустят сразу, как позволит погода.

Парк «Сокольники»

м. «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, 1.

С 1 мая к прокату на пересечении Главной аллеи и Сокольнического круга присоединились еще три пункта: между Главной аллеей и Песочной аллеей, на пересечении Песочной аллеи и Митьковского проезда и на перекрестке Майского просека и Митьковского проезда.

В аренду предлагают велосипеды для детей и взрослых, самокаты, электромашинки, веломобили и гироскутеры. Прокат велосипеда обойдется в 350 руб./час, гироскутера - 300 руб./30 мин. Часы работы прокатов: будни - с 10.00 до 21.00, выходные - с 10.00 до 22.00.

5 мая в 14.30 «Сокольники» приглашают на экскурсию. Участникам предстоит узнать, как охотились и развлекались русские цари и императоры, кто отдыхал на дачах в «Сокольниках» и зачем сюда приезжали государи во время коронационных торжеств. Цена билета на экскурсию: 250 руб. Приобрести можно на сайте парка park.sokolniki.com/. Для этого на главной странице сайта откройте красную вкладку с надписью mos.ru «купить электронный билет на объекты парка «Сокольники».

1 мая вновь открыл двери для посетителей Большой розарий (с 12.00 до 21.00, обычно понедельник - санитарный день, но 10 мая он тоже будет работать, а санитарный день перенесется на 11 мая). После капитального ремонта пространство приобрело свой единый стиль: появились новые фонтаны, беседки и качели, открылась мини-пасека. Но главное - это 36 новых сортов роз! Сейчас они, конечно, еще не цветут, зато можно насладиться другими редкими и красивыми растениями, рассмотреть ботанические зарисовки XIX - XX вв. Цена билетов: 200 - 300 руб.

Аттракционы парка, в том числе и новое 35-метровое колесо обозрения (18 закрытых кабинок с панорамным остеклением), принимают посетителей по погодным условиям с 11.00 до 19.00. Цена билетов на аттракционы: 100 - 400 руб.

Музей-заповедник «Царицыно»

м. «Царицыно», «Орехово», ул. Дольская, 1.

Пункты проката открылись 1 мая. Из-за того, что «Царицыно» - это музей-заповедник и памятник садово-паркового искусства, есть некоторые ограничения: прокатом здесь смогут воспользоваться только дети и подростки. Взрослым запрещено передвижение по территории на этих видах транспорта. В аренду же детям предлагают веломобили, детские и подростковые велосипеды, беговелы, фэтбайки, самокаты и детские электромобили.

Пункты проката в «Царицыно» совмещены с лодочными станциями, их всего три: на Нижнем, Верхнем и Среднем царицынских прудах. Лодочные станции также заработали с 1 мая! Желающие могут прокатиться на весельных лодках, катамаранах или проехаться на моторке с экскурсией.

Для тех, кто любит красоту и историю, в «Царицыно» настоящее раздолье.

В Хлебном доме на днях открылась выставка «Под маской Венеции», посвященная культуре Венеции XVIII века. Из старинного города привезли удивительные артефакты - маски, посуду, предметы быта, статуэтки, демонстрирующие высочайшее мастерство и фантазию ремесленников прошлого.

Стоит зайти и в знаменитые Царицынские оранжереи. Впервые они появились тут еще при Екатерине II. Сейчас можно увидеть экспозиции растений в трех оранжереях. В них круглый год созревают экзотические плоды и благоухают цветы и травы, как двести с лишним лет назад. Цена билетов: 200 руб.

В Оранжерейном комплексе можно побывать на экологических мастер-классах и экскурсиях. Цена билетов: 130 руб.