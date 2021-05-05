После пожара в московской гостинице с погибшими задержали двух человек

В деле о гибели двух человек на пожаре в московской гостинице задержаны первые двое фигурантов. Напомним, ранним утром 4 мая на 6-й Кожуховской улице загорелся 3-звездочных отель «Вечный зов». В этот момент в здании находились около 300 человек, из них более 100 - дети. (Накануне в «Вечный зов» заселили несколько групп подростков, приехавших в Москву на слет кадетов).

Большинство постояльцев сумели эвакуироваться самостоятельно. Еще нескольких человек, потерявших в дыму сознание, вынесли пожарные, приехавшие спустя 7 минут после первого звонка. Один из мужчин к этому моменту был уже мертв - отравился угарным газом. Другой скончался позже в больнице. Как сообщили «КП» в Департаменте здравоохранения Москвы, 14 человек были госпитализированы, в том числе 8 детей.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказания услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекших смерть двух людей». (Максимальное наказание по ней - до 10 лет колонии).

В СК сообщают, что приоритетная версия следствия - короткое замыкание в проводке, которое произошло «вследствие ненадлежащей эксплуатации здания». Сейчас проверяют, кто и когда проводил (и проводил ли) проверки системы пожарной безопасности в гостинице, а также состояние электропроводки.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за последние годы многие постояльцы жаловались на сайтах, где бронируются отели, на состояние «электрического» хозяйства «Вечного зова» - например, часто писали о торчащих из розеток оголенных проводах.

Большинство постояльцев сумели эвакуироваться самостоятельно. Еще нескольких человек, потерявших в дыму сознание, вынесли пожарные, приехавшие спустя 7 минут после первого звонка. Фото: ГКУ "ПСЦ"

По информации «КП», очаг пожара, в котором погибли люди, находился на первом этаже гостиницы, в электрощитовой.

- В настоящее время задержана генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Юлия Иванова.