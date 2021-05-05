Электропоезд "Ласточка" запустят с 6 мая из Москвы до Ржевского мемориала

Новый регулярный рейс позволит пассажирам быстрее и удобнее добраться до мемориала Советскому солдату Фото: Михаил ФРОЛОВ

Добраться до открывшегося в прошлом году Ржевского мемориала стало быстрее и удобнее. ЦППК запустила новый регулярный рейс из Москвы. С 6 мая электропоезда "Ласточка" отправятся с Рижского вокзала по новому маршруту "Москва — Ржевский мемориал — Москва".

- Ежедневно по маршруту будут следовать две пары электропоездов "Ласточка" в пятивагонном исполнении. В один вагон можно оформить билеты с предоставлением места первого или второго класса — на 12 и 31 место соответственно. В остальных четырех вагонах билеты оформляются без предоставления гарантированного посадочного места, - рассказали в ЦППК.

Время поездки на "Ласточке" займет чуть больше 4,5 часов в одну сторону. Но при этом вагоны оснащены системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха. В ЦППК рассказали, что "Ласточка" приспособлена для людей с ограниченными возможностями - есть специальные места, подъемники и просторные туалетные комнаты.

На маршруте будут остановки на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский.

Один из важных вопросов: сколько стоят билеты? Стоимость проезда формируется в зависимости от выбранного места:

- 700 рублей - в вагоне без предоставления места,

- 770 рублей - билет с предоставлением места во втором классе,

- 900 рублей - билет с предоставлением места в первом классе.

В "Ласточке" нет вагона-ресторана, но во время поездки пассажиры смогут купить бутерброды и батончики, кофе и соки.

Купить билеты в вагон с предоставлением мест можно на официальном сайте компании, в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" или в пригородных кассах. Билеты без предоставления мест можно купить только в пригородных билетных кассах или в автоматах на станциях.

Ржевский мемориал в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны возведен на месте кровопролитных боев подо Ржевом с 1942 по 1943 год. Комплекс с музеем был создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, которые воевали здесь. Центральной частью мемориала является статуя советского солдата высотою 25 метров. Молодой воин стоит в гимнастерке, за спиной развивается плащ, переходящий в разлетающуюся стаю из 35 журавлей.

Кстати

Как добраться на машине?

- Тверская область, Ржевский район, трасса М9, у поворота на деревню Хорошево. Маршрут можно построить в навигаторе.

Как поехать в составе экскурсионного тура?

Можно отправиться на автобусе в рамках однодневной экскурсии от станции метро "Парк Победы", стоимость 2250 рублей. Организовывает агентство "Вокруг света", нужна предварительная запись.