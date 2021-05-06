Круизный или раритетный: как недорого купить самолет в Москве

На просторах интернета полно предложений купить личный самолет. Фото: Shutterstock

В столице вовсю идет подготовка к 9 мая - самолеты пролетают над Красной площадью, в новостях рассказывают, как штурмовики Су-25 в ходе парада окрасят небо цветами российского флага. Не «дремлет» и контекстная реклама, которая вместо вечернего платья выдала мне другое предложение – купить двухместный самолет СЛ-39 ВМ за 705 тысяч рублей. Самолет дешевле, чем машина? И тут я стала звонить по номерам в объявлениях.

Самолет не подошел - цена снижена

Когда говорят о чем-нибудь очень дорогом, то часто употребляют «стоит как крыло от самолета». Но сейчас не так уж и сложно себе его позволить. В интернете можно найти не только объявления о продаже туфлей, подержанной коляске или старинных монет, но можно даже присмотреть целый самолет. На сайте «Авито» десятки объявлений о продаже самолетов по цене от 650 тысяч до 20 млн рублей.

- Когда-то я жила возле метро «Улица Академика Янгеля». А где у вас там стоит самолет СЛ-39 ВМ 1, не пойму? – звоню продавцу.

- Это для привлечения внимания (смеется). На самом деле, он в Серпухове. Двухместный, дальность полета – 600 км. Сейчас снизила цену до 705 тысяч рублей, - говорит владелец Ольга.

Самолет СЛ-39 ВМ 1

- А почему продаете?

- Мы покупали его для аэроклуба, но он не подошел для обучения. Я покупала его четыре года назад, он 1996 года выпуска, у него на момент покупки был налет 180 часов. Все это время он простоял у меня в ангаре, а применение ему у нас так и не нашлось. Мы поставили новые аккумуляторы, резину на колеса, полностью готов к полету.

По такой же цене предлагают самолет Piper Cherokee PA-28-140. По телефону продавец сказал, что это был планер (структурная часть самолета без силовой установки и оборудования) и уже нашел покупателя, который решил поставить его у себя на даче в Калужской области. Вот вам и калужский креатив, пока вы там украшаете двор резными фонариками, а люди покупают самолеты, как игрушки.

Еще один бюджетный вариант – советский легкий самолет АН-2 за 650 тысяч рублей. Продавец уточняет по телефону, что это пассажирская версия биплана.

- Подобные самолеты зачастую используются в учебных, спортивных, сельскохозяйственных и военных целях. У меня его забирают, так что звоните после майских, вдруг у нас сделка сорвется, - говорит продавец Андрей.

Раритет - самолет Aero Commander 680V.

Недетские расходы

«Дешевые» самолеты раскупают, как горячие пирожки. Интересуюсь вариантами подороже. Среди предложений Zodiac CH-650 за 2,2 млн рублей. Чтобы посмотреть и оценить самолет, нужно лететь в Оренбург – там находится эта «птичка».

- Продаю «птичку», потому что просто так сложились обстоятельства – нужны деньги. А так я полностью для себя самолет делал. Двигатель поставил новый, фильтры поменял, баки полные – можно взлетать, - говорит продавец Иван.

- А как документы переоформить?

- Сейчас самолет стоит на площадке за 4000 рублей в месяц, в Москве было бы дороже. Ангар не нужен, есть чехол. А переоформить можно в Москве, там в районе станции метро «Аэропорт» за 3000 рублей – мы придем в Росавиацию со всеми документами. Если летать только вокруг аэродрома, то дополнительные документы не нужны, а если уже заходить в зону аэропорта, то нужно будет получать сертификат летной годности (обновлять каждый год). А сам самолет можно спокойно разобрать и перевезти из Оренбурга куда угодно, там же крылья на трех болтах.

Самолёт Zodiac CH-650

По цене двухкомнатной квартиры в пределах МКАД можно приобрести самолет Cessna 414 - продавец просит 16 млн рублей. Купить за 18 млн рублей можно даже раритетный турбовинтовой самолет AC-680T, который был выпущен в 1966 году.

- На самолете сейчас установлен автопилот S-Tec 65 и метеорадар, а также антиобледенительная система. Салон на восемь мест, можно путешествовать большой семьей или компанией, - рассказывает владелец Никита.

В подмосковном Мячково продается новый круизный самолет американского производителя Van's Aircraft, который недавно прошел первое 100-часовое техобслуживание. Его стоимость 19,9 млн рублей.

- Что значит круизный самолет?

- У него дальность полета 2000 км. Я летаю на нем по России, в основном, по Подмосковью, иногда летаю в Питер, - говорит Роман, владелец самолета.

- Классный же самолет. А вы себе уже что-то лучше присмотрели?

- Все мы развиваемся, хочется что-то новенькое (смеется). Пока смотрю на другие модели, но ничего не вдохновляет на покупку.

- Купить – это одно дело, а расходы сильно большие?

- Недетские, как любит говорить моя жена. Если только взлет и посадка – это в среднем по 30 тысяч рублей. В Москве дешевле всего услуги для бизнес-авиации в аэропорту «Внуково». Ну, еще топливо, услуги пилота, техобслуживание. Это, конечно, не машина.

Круизный самолёт RV 10

Кстати

Дешевле взять самолет в аренду?

Аренда самолетов малой авиации будет выгодной, если человеку или компании нужны срочные вылеты, возможно, в случае срочной командировки.

- Скорость, которую могут развить такие самолеты, составляет порядка 900 км/ч. Есть небольшое багажное отделение. Для деловых перелетов можно выбрать и аренду самолетов. На борту будет специально оборудованное рабочее место, - рассказали в компании Leading Charter technologies.

Для полетов предлагают самолеты Citation CJ3, Hawker 750, Challenger 300 и другие.

Интересно знать

Ориентировочная стоимость перелета, если взять самолет в аренду (от 6 до 14 посадочных мест):

- Москва-Новосибирск – 42 тысячи евро (3 641 400 рублей),

- Москва-Пхукет – 100 тысяч евро (8 670 000 рублей),

- Москва-Кипр – 13 тысяч евро (1 127 100 рублей),

- Москва-Казань – 16 тысяч евро (1 387 200 рублей).

Полететь на футбол или концерт

Забронировать личный самолет и лететь только своей компанией, без плачущих детей, храпящих и шумных соседей – теперь реально. Были бы деньги. «КП» выяснила, как работает онлайн-сервис бронирования от авиакомпании S7 Airlines, которая предлагает в пользование самолет на 96 посадочных мест.