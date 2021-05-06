Пассажирам московского метро раздадут 32 тысячи «синих платочков». Фото: rusfoundation.org

Столица готовится к 9 мая - на улицах города проходит репетиция Парада Победы, строгими колоннами движутся танки и раритетная боевая техника, самолеты пролетают над Красной площадью и стадионом «Лужники», а в метрополитене собираются провести акцию «Синий платочек».

- С 7 по 9 мая на стойках «Живое общение» пассажирам раздадут 32 тысячи платочков — символов международной программы памяти и мира. А наши сотрудники подробнее расскажут об акции и ее значении, обязательно найдите пару минут, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

За несколько лет акция «Синий платочек» стала традиционной. Московский метрополитен проводит ее совместно с фондом «Русская Земля», чтобы рассказать о вкладе женщин в Победу над фашизмом, памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Почему символом стал именно «синий платочек»? В фонде объясняют, что он из одноименной песни Клавдии Шульженко.

- Он олицетворяет верность, мирное небо и общественную дипломатию. Акция «Синий платочек» посвящена женщинам, совершившим трудовой подвиг во имя спасение родины во время Великой Отечественной войны, - рассказали в благотворительном фонде «Русская Земля».

Еще один сюрприз для пассажиров метро будет именно в День Победы. В фонде рассказали, что, когда вся страна отмечала 75-летие Победы, вышла лимитированная серия проездных карт с символикой международной программы «Синий платочек». В этом году решено повторить, и такие же карты снова поступят в продажу 9 мая 2021 года, но тираж будет ограничен.

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