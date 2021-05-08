Дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге

Забыть страшные дни войны до сих пор не может Николай Можин. Ему было всего 19 лет, когда пришлось оставить мать в Нижнем Тагиле, записаться на фронт и отправиться защищать от врага свою Родину. Тогда он и подумать не мог, что дойдет до Берлина и о Великой Победе узнает, будучи в Германии.

Год назад тагильчанин Николай Александрович переехал жить вместе с дочерью Ольгой в Звенигород. Так сложилось, что вся родня обосновалась в Подмосковье, ездить на Урал стало далеко, и было принято решение - дедушка будет жить рядом с детьми и внуками.

Непростой путь к Победе

Детство и юность Николай Можин провёл в Нижнем Тагиле, откуда и пошел на фронт. Первый бой принял под Курском. «КП» попросила ветерана рассказать о непростом пути к долгожданной Победе.

- Отца репрессировали в 1937 году, и в армию меня по этой причине не призывали, я сам пошел добровольцем. Служил в роте автоматчиков, у нас командиром был Михаил Кулаков. Была непростая битва на Курской дуге. Потом мы форсировали Днепр - была задача преодолеть реку. Мы и на лодках, и на плотах. И это в непогоду, холодно… Мы прошли Белоруссию, Польшу. Практически всю войну прошли без крыши над головой, - рассказывает Николай Можин.

- И вы также участвовали в штурме Кенигсберга, который ныне Калининград…

- Да. Было и голодно, и холодно. Сплошные обстрелы. Сложно терять товарищей, когда ты проходишь такие сложные бои, а потом друг с оторванными ногами просит: «Коля, пристрели, нет сил». Я обернулся и ушел, не смог.

- У вас на груди медаль «За взятие Берлина», какой была Победа?

- Была большая радость. Мы как раз 9 мая 1945 года были в Германии. Схватили автоматы и давай стрелять в небо. Радость была. Но потери продолжались. Уже вроде бы и мир, а наш командир погиб. Еще столько перестрелок было. Но на Рейхстаге я тоже расписался, мы еще некоторое время дослуживали в Германии.

- А каким было возвращение домой?

- Когда война закончилась, то к нам все по-доброму относились, даже в Германии. Нас с теплотой встречали в Белоруссии и в России, все старались накормить, говорили «спасибо», забрасывали цветами.

Теперь о подвигах Николая Александровича знают и школьники Звенигорода. Ветерана приглашают на концерты, в гости приходят волонтеры, а сам он продолжает интересоваться новостями в мире, читать газеты и не забывает делать зарядку каждое утро.

Пел «День Победы» с большой сцены

Первые послевоенные годы были сложными, голодными. Однако Николай Можин встретил любовь и женился. Дочь Ольга вспоминает, что День Победы всегда был семейным праздником. В Нижнем Тагиле семья обычно собиралась за одним столом.

- Всегда смотрели Парад Победы по телевизору, папа никогда не ездил на Красную площадь - не звали, тогда ветеранов и так много было. Но у нас тоже было душевно, пели военные песни. Я играла на баяне, а папа пел «Смуглянку». В нашем городе проводили всегда свой парад, и вот там на большой сцене папа пел «День Победы». Голос у него прекрасный, - рассказывает Ольга, дочь ветерана Николая Можина.

- Как планируете провести предстоящий День Победы?

- Мы 9 Мая проведём в Одинцово. Будем вместе большой семьей смотреть Парад Победы по телевизору.

- А почему в Одинцово?

- Сын у меня живет в Москве, а дочка - в Одинцово. Поедем к ней в гости. Как нам раньше к ней было добраться? Если из Тагила, то это нужно до Екатеринбурга, потом самолетом до Москвы, еще до Одинцова - весь день. А тут такси вызвали - и через 40 минут мы из Звенигорода в Одинцово. Нам еще подсказали, что если заказать заранее по акции для ветеранов, то можно вызвать бесплатно такси с 7 по 9 мая. У нас получилось. Вообще нам с отцом в Звенигороде так хорошо, будто мы здесь всю жизнь провели. Люди приветливые, вчера приходили из администрации поздравляли отца, постоянно звонят, спрашивают о его здоровье, предлагают прислать волонтеров, чтобы те продукты купили или еще что-то сделали. Столько внимания.

СПРАВКА «КП»

Ветераны Подмосковья смогут воспользоваться такси бесплатно в период с 7 по 9 мая. Это совместный проект Правительства Московской области и компании Яндекс.Такси. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Московской области, смогут бесплатно поехать в гости, магазин, поликлинику (независимо от целей поездки) в любые города Московской области.

Для заказа бесплатного такси необходимо обратиться в кол-центр МФЦ по единому номеру 8 800-550-50-30 или 122 и выбрать пункт 6, назвать ФИО и год рождения. Позвонить может как сам ветеран, так и его представитель.