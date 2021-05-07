Ярославские росгвардейцы разыскали родственника Красноармейца, останки которого были подняты в Новгородской области

Осенью прошлого года в ходе поисковых работ при его участии в лесу было обнаружено заброшенное захоронение времен Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня Победы сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ярославской области установили и отыскали родственника солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Останки красноармейца были обнаружены и перезахоронены в Новгородской области. Активным участником той поисковой экспедиции является начальник отдела вневедомственной охраны по Демянскому району Управления Росгвардии по Новгородской области майор полиции Михаил Тихопий.

Осенью прошлого года в ходе поисковых работ при его участии в лесу было обнаружено заброшенное захоронение времен Великой Отечественной войны. По табличке из авиационного алюминия, сохранившейся у могилы, удалось установить имя, звание и годы жизни красноармейца, после чего росгвардейцы продолжили по крупицам собирать о нем любую информацию.

Сведения о родственниках погибшего нашлись не сразу. Военный комиссар, обратившись к архивам, узнал, что погибший – Нарышкин Николай Кузьмич, 1922 года рождения, старший сержант, служил летным механиком вооружения в обеспечении аэродрома в районе поселка Демянска Новгородской области и погиб в январе 1944 г. от пулевого ранения из пистолета.

Военный комиссар, обратившись к архивам, узнал, что погибший – Нарышкин Николай Кузьмич, 1922 года рождения, старший сержант,

Останки Нарашкина Н.К. перезахоронили с должными почестями в братском захоронении вместе с его однополчанами в районе деревни Игожево Демянского района, где уже несколько лет хоронят останки поднятых летчиков.

Позже удалось установить откуда Николай Кузьмич был призван на фронт. Эту информацию по инициативе майора полиции Михаила Тихопия передали ярославским росгвардейцам, которые активно приступили к поиску возможных родственников красноармейца. В результате удалось отыскать его внучатого племянника – Сергея Паршивикова.

С ним встретился начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Ярославской области полковник полиции Сергей Карпычев. Он рассказал о боевом пути его прадеда, а также вручил акт о перезахоронении на воинском кладбище и информацию на диске о проделанной работе. Сергей Паршивиков выразил слова признательности росгвардейцам за то дело, которое они продолжают во благо светлой памяти погибших советских солдат, защищавших Отечество.