Солдаты водку подают и поют «Смуглянку»: в московском ресторане устроили скандальную вечеринку

В самом ресторане Balagan пока отказываются что-либо комментировать Фото: СОЦСЕТИ

Пьяные пляски, девушки в платьях с откровенным декольте и ряженые в военную форму официанты раздают водку в рюмках – такую вечеринку в честь Дня Победы устроили в ресторане Balagan возле метро «Краснопресненская». Первой осудила мероприятие теледива Ксения Собчак.

- Совсем у народа крыша едет, - написала в соцсетях Ксения Собчак.

Москвичи поддержали телеведущую, что это слишком пошло и вызывающе накануне Дня Победы. На опубликованных видео официанты и бармены переодеты в полевую военную форму, они подают алкоголь гостям и поют песни военных лет.

- Как так можно опуститься и перед 9 мая устроить это уродище? Это вообще-то не просто повод выпить, это Великая Победа. Не завоевали бы мир наши старики, не смогли бы вы вот так просто сидеть в ресторанах и *опами вертеть, - пишут в соцсетях.

- С ума сошли? Официант приносит обнаженной девице водку и поет «Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать». Это ужасно. Зачем здесь песня «Смуглянка», опошлять так? – осуждают в интернете.

В самом ресторане Balagan пока отказываются что-либо комментировать. В соцсетях они оставили только одну запись: «Tonight. Soldiers. Balagan (с англ. - Сегодня ночью. Солдаты. Балаган)». Ресторан принадлежит Татьяне Беркович, которая знакома со многими артистами шоу-бизнеса.

- Она является близкой подругой Михаила Ефремова. Balagan всегда славился раскованностью, сюда любили приходить многие артисты. Недавно был артист Саша Петров, пел Леонид Агутин. Там устраивают вечеринки с разбрасыванием денег, с мусульманской символикой, носят кокошники, звучат песни Моргенштерна – такая сборная солянка, чего только не было, - рассказал kp.ru Александр, пиарщик одного из московских ресторанов.

Сама же Татьяна Беркович признавалась в интервью журналистам, что «московский сервис нельзя сравнивать ни с какой другой страной». Она рассказывала, что эмигрировала в 1978 году в Германию, потом жила в Америке и вернулась в Москву в 1988 году.

- Цели в жизни были не только денег заработать, а хотелось в чем-то преуспеть. Москва все-таки свободный город. Это ощущается, - говорила Татьяна Беркович.

Свой первый ресторан «Семирамис» она открыла в здании Щукинского училища, потому что мама Татьяны дружила с Раей Этуш (дочкой актера Владимира Этуша) – та предложила помещение. А потом она придумала совместить ресторан и танцы – так появился Balagan. Получился закрытый клуб, попасть можно только по знакомству.

По словам московских пиарщиков, использование военной формы в дни празднования 9 мая в ресторанах - избитый прием.

- Ничего нового. Наряжают официантов в военную форму и пилотки каждый год десятки кафе и ресторанов. И наливают так называемые «фронтовые 100 грамм». Предлагают водку, как комплимент, а значит бесплатно. Как правило угощают мужчин, женщинам обычно не предлагали. Такие акции и к 23 февраля делают. Это уже почти стандартный ход начинающих пиарщиков в ресторанах. Если успевают к 9 мая купить пилотки, форму, то запускают такую акцию. Кто-то, конечно, осуждает, - рассказывает Нинель, ресторанный пиарщик.