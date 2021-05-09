«Это самый наш главный праздник»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех с Днем Победы

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв стал зрителем Парада Победы, который прошел сегодня на Красной площади - в 76-ю годовщину капитуляции фашистской Германии. На парад губернатор пришел с женой и сыновьями. Андрей Воробьёв в беседе с журналистами отметил, что о важности Победы взрослые должны рассказывать подрастающему поколению.

- Волнительное, торжественное настроение сегодня. Это самый наш главный праздник, - рассказал Андрей Воробьёв. - В этот день ты вспоминаешь, что пережили наши предки, как они героически прошли невыносимо тяжелые времена… Фильмы и программы рассказывают нам, а самое главное, нашим детям, ЧТО это была за война и какой ценой досталась эта священная Победа. Поэтому я здесь со своими детьми.

Губернатор подчеркнул, что на Красной площади сегодня ветераны, приехавшие в Москву со всей страны, в том числе из разных муниципалитетов Подмосковья.

- Мы по окончанию Парада поедем поздравлять других наших ветеранов. Вы знаете, что в Московской области очень много мест воинской славы, где развернулось контрнаступление в декабре 41-го… И мы сегодня постараемся отдать дань уважения всем нашим героям!