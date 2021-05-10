Отключение отопления в Москве в 2021 году начнется 10 мая

Начиная с 10 мая, столичная система теплоснабжения переходит на летний режим работы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хорошая новость для тех, кто запарился: в столице начали отключать отопление и уже через пять дней трубы во всех московских зданиях станут холодными. Об этом заявил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

По его словам, коммунальщикам предстоит перекрыть центральный обогрев более чем в 74 тыс. зданиях, среди которых 34 тыс жилые дома.

- Согласно законодательству, решение об окончании отопительного сезона принимается лишь после того, как в городе температура воздуха продержится более восьми градусов тепла в течение пяти суток, - напомнил Бирюков. - Сейчас погода позволяет принять такое решение. Начиная с 10 мая, столичная система теплоснабжения переходит на летний режим работы.

Напомним, что в первую очередь краны перекроют в административных и промышленных зданиях, затем в жилых домах, школах, детских садах, больницах и тп (включают обычно наоборот - сначала социальные объекты, затем - все остальные).

После того, как трубы остынут, работники комплекса городского хозяйства примутся за подготовку тепловых сетей к следующему периоду. Проверят системы генерации и подачи тепла, куда входят 13 ТЭЦ и около 140 районных станций. На 16 тыс км теплосетей проведут гидравлические испытания. Там, где это необходимо, сделают ремонт.

В прошлом году, напомним, системы теплоснабжения в Москве перевели на летний режим 7 мая, в 2019 году - 6 мая, в 2018 - 29 апреля.