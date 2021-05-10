В Москву возвращаются стрижи, кукушки и козодои

Стриж практически всю жизнь проводит в полете. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В любой заметке о стрижах можно найти любопытный факт - эти громкие птички практически всю жизнь проводят в полете. Они, словно дворовые мальчишки, часто соревнуются в ловкости и быстроте, развивая скорость до 170 км/ч. Питаются различными насекомыми - и тоже в небе. Водопой, купание, сон - всё это на высоте. За один заход (без единого приземления) эта птичка может пролететь 12 раз вокруг Земли (500 тыс. км) и только потом спуститься с небес на землю для того, чтобы свить гнездо. Вторую половинку, кстати, выбирает раз и навсегда. Без разводов.

Как сообщили «КП» в АНО «Орнитарий», сейчас стрижи активно возвращаются в столичный регион из Алжира, Марокко, Израиля и других теплых стран.

- Происходит это постепенно - небольшими партиями, - рассказали орнитологи. - Вместе с ними прилетают кукушки и козодои. Кормовой базы на природных территориях уже достаточно.

Самый известный факт про кукушек, пожалуй, даже не тот, что она «предсказывает» человеку, сколько ему жить осталось (причем делает это не самка, а исключительно самец). А тот, что она не вьет собственного жилища и подкладывает свои яйца в чужие гнезда. Потому и улетает на курорт раньше всех, а возвращается позже всех.

Козодой - это ночная птичка размером чуть больше дрозда. С ней связана одна легенда. Давным-давно эту птицу пастухи гнали поганой метлой и даже старались убить. Потому как считалось, что она выдаивает у коз молоко (так решили из-за характерного молочного запаха, который исходит из клюва). На самом деле, это не так. Козодой питается различными насекомыми - мухами, комарами, слепнями, которых много на пастбище. Песня этой птицы напоминает монотонное тарахтение мопеда или урчание жабы («рьрьрьрьрь»). Селится козодой обычно на открытых прогреваемых пустырях.

Козодой - птичка ночная. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также, как сообщили «КП» в Мосприроде, в Зеленограде (в районе парка «Ровесник») орнитологи обнаружили черного коршуна. Это краснокнижный хищник семейства ястребиных. Сейчас у него период размножения.

Черный коршун в полёте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Узнать эту птицу можно по своеобразной мелодичной трели, - добавили в Мосприроде. - Звучит она как «юрль-ююррль-ююррррль». А потом «ки-ки-ки-ки...» Окрас взрослой птицы со спины - темно-бурый. Брюшко - бурое с рыжеватым оттенком. Основание клюва и ноги желтые. Взгляд прямой и как будто всегда нахмуренный. Хвост вильчатый. С его помощью коршун выполняет сложные фигуры в воздухе.

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