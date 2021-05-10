В Москву и область идет лето: потеплеет до +26

Уже в ближайшие дни температура воздуха в Моске будет доходить до +20 С. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Ура», «наконец-то», «слава Богу», «давно бы так...»

Примерно так выглядит неполный ряд эпитетов, которые используют сейчас пользователи социальных сетей под постами с прогнозом погоды.

Суть этого прогноза действительно приятная - на столицу наступает «новая климатическая эпоха», которая ознаменуется теплой погодой и преждевременным наступлением лета.

Главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подтвердил, за холодное и дождливое начало мая солнышко отплатит нам летним теплом.

- Уже в ближайшие дни температура воздуха будет доходить до +20 градусов, ночью около 10, - рассказал синоптик, - Кроме этого, не будет осадков.

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода не будет располагать к труду с первого рабочего дня не только в столице, но и в Подмосковье, где дневная температура на этой неделе достигнет аж 26 градусов.

- Типичная летняя погода, - добавил Вильфанд.

А главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила «КП», что календарное лето также ожидается хорошим, жарким.

- Температура воздуха в среднем будет превышать климатическую норму, - рассказала она. - Но это не значит, что погода будет аномальной, как в 2010 году, например, когда температура превышала норму на 7 градусов. Этим летом превышение будет до 1-2 градусов, только и всего.

Как говорится, а нам больше и не надо.