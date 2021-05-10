Любовь во время войны: воспоминания доктора Румянцева об истории его родителей

Президент Центра имени гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева, доктор Александр Румянцев к 76-летию Победы рассказал историю своей семьи - его родители познакомились на фронте.

Годы Великой Отечественной войны – не только горечь, потери и смерти. 1941-1945 годы для кого-то стали временем появления на свет, первого урока или начала большой любви. Президент Центра имени гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева, доктор Александр Румянцев к 76-летию Победы рассказал историю своей семьи - его родители познакомились на фронте.

МАМА ПОПРОСИЛА ВЗЯТЬ ЕЕ ФАМИЛИЮ, ЧТОБЫ ТА НЕ ИСЧЕЗЛА

– Александр Григорьевич, чем занимались ваши родители перед началом войны?

– Мой папа, Григорий Моисеевич, в 1940-м году, после школы был призван в армию, мама – поступила во второй медицинский институт имени Н.И. Пирогова. В те годы медиков учили по сокращенной программе – девушек четыре года, юношей – три, и после этого сразу посылали на фронт. Мама в 1944 году окончила педиатрический факультет института и была направлена на Третий Украинский фронт. В первый же день в зоне боевых действий она познакомилась с отцом. Ей было двадцать два года, ему – двадцать три.

Родители Александра Румянцева познакомились в годы войны.

– Что рассказывали родители о своих чувствах?

– Мама очень беспокоилась за папу, надеялась, что он вернется живым после атаки.

– Как происходили ухаживания в военных условиях?

– Отец подарил маме свой трофей, правда, добытый не у врага. Он вручил своей возлюбленной пластинку популярного тогда эстрадного певца Петра Лещенко. Исполнитель подарил свою запись отцу, когда выступал перед солдатами на передовой. Мама подарок оценила. Когда отец делал предложение, она попросила взять ее фамилию, потому что была сиротой и хотела, чтобы память о ее роде не исчезла в веках. Папа согласился.

– Где они отпраздновали 9 мая?

– Родители встретили победу в австрийском городе Граце. Демобилизовались в 1946 году, через год у них появился я. После войны родители уехали в Новогеоргиевск к моим бабушке и дедушке.

ВРАЧ ИМЕЕТ НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ АВТОРИТЕТ

– Что старшее поколение рассказывало вам о войне?

– Мне запомнилась яркая история дедушки. Он сообщил мне, что Гитлер разорил весь Винницкий район в Украинской СССР, а на могилу хирурга Николая Иванович Пирогова не посмел поднять руку. Так он убедил меня, что врач имеет непререкаемый авторитет, уважение, благодарность у всех людей, даже у злодеев.

– Это стало причиной того, что вы выбрали профессию врача?

– Нет, я решил это раньше. В раннем детстве мне нравилось изучать картинки в маминых книгах, в дальнейшем она передала мне свой интерес к медицине и внимание к детям. После школы я не сомневаясь подал документы в ее вуз – второй мед. Став его студентом, я, как и мама, выбрал педиатрический факультет. И всю жизнь лечу детей, когда и загадывал в начале пути.

– После войны сокращенное обучение было отменено?

– Да, после дня Победы сфера образования возвратилась к мирной жизни. Врачей в вузе стали учить пять-семь лет. Я после окончания вуза тринадцать лет работал клиническим ординатором, аспирантом, ассистентом кафедры факультетской педиатрии второго меда. В целом, мое обучение заняло около двадцати лет, и для квалифицированного врача – это норма.

– Незаметно, чтобы врачи готовились к своей работе так долго…

– Это справедливо. Выпускники не хотят учиться дальше, потому что они стремятся взять больше практики, чтобы хорошо зарабатывать. Ведь зарплата молодых врачей невелика, и это удручает. Также вызывают сожаление и оклады преподавателей вузов – они ниже, чем у практикующих врачей. Я в свое время зарабатывал в два раза больше, чем заведующий отделением, потому что и работал, и обучал студентов. Я уверен, что моя мама хотела бы учиться еще, но ей помешала Великая Отечественная война. Сегодня в мирное время необходимо обеспечить выпускникам и преподавателям медицинских вузов достойный доход, чтобы они не жалели времени на учебу и их молодые семьи жили благополучно.