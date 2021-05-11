С 10 мая в Москве началась перепись соловьёв

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если спросить случайного прохожего «а что вы можете сказать про такую птицу как соловей», то он, скорее всего, ответит примерно так:

- Ну это перелетная птица. Она очень красиво поет. И является символом курского края.

На этом, вероятно, познания ограничатся.

А соловей, меж тем, большущий патриот, который после зимовки всегда возвращается в родное гнездо. Пародист, умеющий петь голосами других птиц. Обжора, способный слопать еду, которая весит почти столько же, сколько сама птица (до 90%). Герой, в честь которого в Курске соорудили отдельный музей...

А сколько легенд когда-то было об этой птице. Вельможи на востоке обязательно держали в своем дворце хотя бы одного соловья, чтобы тот сидел в клетке и своим неповторимым пением призывал удачу и увеличивал своим хозяевам благосостояние.

Накануне в Мосприроде объявили о начале переписи соловьиного населения (с 10 мая по 30 июня). Акция так и называется «Учет соловьев». Принять в ней участие может любой желающий. Для этого нужно отправиться в какой-нибудь природный парк и записать на видео пернатого певца. То есть должно быть визуальное подтверждение (или хотя бы аудиозапись).

Затем нужно указать:

- GPS-координаты места (это может быть не только парк, но и любой двор, сквер, сад и тп);

- дату и время;

- количество птиц;

- ФИО наблюдателя и его телефон.

Результаты будут ждать по электронному адресу setun_oopt@mail.ru.

- Данные о численности и размещении пернатых помогут орнитологам подробнее изучить природное многообразие столицы, проследить какие округа и районы города чаще выбирают для обитания певчие птицы, - добавили в Мосприроде. - Кроме того, из присланных материалов специалисты ГПБУ «Мосприрода» создадут интерактивную карту обитания птиц. Она впоследствии появится на нашем сайте. Напомним, пик соловьиного пения приходится на вторую половину мая и июнь. В это время самцы активно завоевывают внимание самок при помощи звонких раскатистых трелей.

По словам орнитологов, чем громче горланит соловей, тем больше у него шансов найти себе вторую половинку и обзавестись потомством.