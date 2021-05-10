Уборщик столичного метро кинул в сотрудника полиции кухонный нож

Пока по данному факту ведется проверка Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицейской сводке за 10 мая в Москве зафиксирована следующая запись:

- В служебном помещении станции метро «Бульвар Рокоссовского» у сотрудника полиции УВД на Московском метрополитене, осуществлявшего несение службы на данной станции, произошел словесный конфликт с сотрудником клининговой компании метрополитена, в ходе которого последний взял со стола кухонный нож и кинул его в сторону полицейского, причинив ему ранение.

Как сообщили «КП» в пресс-службе столичного главка МВД, старшего сержанта немедленно доставили в больницу. А второго участника конфликта, который вместо мытья полов решил поупражняться в метании ножа, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, за применение насилия в отношении представителя власти предусмотрено разное наказание, в том числе максимальное - лишение свободы сроком на пять лет. Статья 318 Уголовного кодекса РФ.

- Пока по данному факту ведется проверка, - добавили в полиции. - Выясняются все подробности инцидента.