На ВДНХ снова появится портрет Гагарина, который сделал журналист «Комсомолки»

Известный кадр с Юрием Алексеевичем сделал журналист «Комсомольской правды» Павел Барашев

Всемирно известный портрет Юрия Гагарина с белой голубкой в руках вновь разместили на ВДНХ. Ранее он выставлялся с 1983-го до середины 2010-х годов. Располагался под куполом павильона «Космос» (№34) — сейчас «Космонавтика и авиация». Панно демонтировали, а спустя 11 лет решили отпечатать заново и вернуть на место.

— Центр «Космонавтика и авиация» — крупнейший космический музей страны и одна из самых популярных выставочных площадок города. В год 60-летия полета Юрия Алексеевича на историческое место вернулось панно с его портретом. Так шаг за шагом возрождается история ВДНХ, восстанавливается изначальный облик и былая красота архитектурных памятников комплекса, — приводит слова вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной портал mos.ru.

Известный кадр с Юрием Алексеевичем сделал журналист «Комсомольской правды» Павел Барашев(https://www.kp.ru/best/nsk/gagarin/) На снимке запечатлен момент 7 мая 1961 года. Гагарин прибыл в Болгарию — у космонавта было путешествие с миссией мира. Голубку герою вручил пионер. Барашев был рядом и сделал серию кадров.

— Фотография обрела популярность во всем мире, ее копия есть даже на Международной космической станции. Новый портрет напечатали на круглом панно, диаметром 10 метров, — рассказали в пресс-службе ВДНХ.