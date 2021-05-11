Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Под строительство новых транспортных объектов город выделил 70 гектаров земли»

Москва реализует масштабные программы транспортного развития Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2021 года по Адресной инвестиционной программе за счет бюджета города предоставлен 81 земельный участок для строительства транспортных объектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва реализует масштабные программы транспортного развития, и для объектов, которые возводятся на средства бюджета столицы, город предоставляет землю в пользование бесплатно, - сообщил заммэра. - С начала 2021 года был заключен 81 договор для создания новых объектов транспортной инфраструктуры. На территории 70 гектаров будут построены транспортно-пересадочные узлы, путепроводы, а также пройдет реконструкция набережных и дорог».

К примеру, сразу несколько путепроводов появятся над Горьковским, Казанским и Курским направлениями железной дороги. Для строительства переправы через Рижское направление Московской железной дороги, соединяющей улицы Добролюбова и Складочную, город выделил 12,6 гектара земли.

«С каждым годом пользоваться транспортом в Москве становится удобнее, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Мы обновляем подвижной состав, вводим новые станции и линии рельсового транспорта – сокращается время в пути москвичей. Для улучшения пересадок строим новые ТПУ, где в комфортном для пассажиров формате объединяются разные виды транспорта. Для улучшения движения автомобилей и связности районов вводятся путепроводы и дороги. Еще одна задача – развивать набережные для пешеходов. Мы будем возвращать им привлекательность и делать их точками притяжения москвичей».

На выделенных городом в 2021 году территориях появятся транспортно-пересадочные узлы «Ярославская», «Лесопарковая», «Верхние Лихоборы», «Люблино».

«В этом году Департамент городского имущества предоставил 15,5 гектара земли для строительства технологической части транспортно-пересадочного узла «Петровско-Разумовская», - сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - В нем объединятся Серпуховско-Тимирязевская и Люблинско-Дмитровская ветки метро, две линии Московских центральных диаметров, а также автобусные маршруты. По проекту возведут два пассажирских терминала и две крытые пешеходные галереи. Соседнюю территорию планируется благоустроить и реконструировать расположенные рядом дороги».