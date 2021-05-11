В Москве выделен земельный участок под развитие мясоперерабатывающего завода «Коломенское»

В районе Нагатино-Садовники появится новый производственный корпус по переработке мяса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Земельный участок на юге Москвы столичному мясоперерабатывающему заводу «Коломенское» город передаёт без торгов. В рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) на площади 0,77 гектара появится новый производственный корпус. Такое решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В районе Нагатино-Садовники появится новый производственный корпус по переработке мяса общей площадью более 5 тысяч квадратных метров, - сказал заместитель мэра. - Московский мясоперерабатывающий завод «Коломенское» инвестирует в его создание около 200 миллионов рублей».

Напомним, с 1988 года компания производит колбасы и мясные деликатесы из отечественного мясного сырья. В его ассортименте более 200 наименований различной продукции. Предприятие оснащено современным оборудованием, в том числе собственной бактериологической и химической лабораторией.

«Участок, на котором появится новый корпус, прилегает к уже действующей промышленной площадке предприятия, расположенной по проспекту Андропова, - уточнил руководитель Департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Это позволит заводу «Коломенское» нарастить мощности и расширить производство, создав почти 60 новых рабочих мест».

С начала года это уже восьмое решение о предоставлении земли без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составит свыше 5 миллиардов рублей. Одно из последних решений – предоставление земельного участка на востоке Москвы под строительство промышленного технопарка. Этот проект, в который планируется вложить 500 миллионов рублей, даст городу 185 новых рабочих мест.