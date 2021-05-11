Собянин вручил премии лучшим врачам Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Роман ЗЛОБИН

В торжественном Белом зале московской мэрии на Тверской, 13 сегодня состоялась церемония награждения лучших врачей столицы.

Мэр Сергей Собянин вручил благодарственные письма и премии города в области медицины за 2020 год.

«В этом году рекордное количество заявок было на премию города Москвы в области медицины - 95, - сказал Собянин. - Самое большое количество за всю историю премии. Конечно, вы победили в сложной конкурентной борьбе. От всей души поздравляю с этой победой. Хотел сказать, что 2020 год, за который мы, собственно, вручаем премии города Москвы в области медицины, был неординарный. И этот неординарный год потребовал неординарных решений. Поэтому все здравоохранение Москвы работало в таком инновационном режиме, режиме преодоления сложных вызовов, с которыми мы с вами не сталкивались уже десятилетия».

Мэр отдельно поблагодарил клинический комитет Москвы. По его словам, тем, кто работал в этом комитете, приходилось брать на себя основную тяжесть решений в пандемию. Несмотря на борьбу с коронавирусом, столичное здравоохранение продолжало совершенствоваться, разрабатывались инновационные технологии лечения, проводилась подготовка кадров, не урезались расходы.

«Буквально сегодня мы приняли решение о дополнительном выделении средств для более ускоренной модернизации амбулаторного звена, - сообщил мэр. - Выделены дополнительные суммы для строительства новых стационаров Москвы, модернизации, закупки нового оборудования».

КОГО НАГРАДИЛИ

Премии города Москвы в области медицины за 2020 год удостоены представители 17 медицинских организаций, в том числе 10 городских, пять федеральных и две частных. Дипломы лауреатов и благодарственные письма мэра Москвы получили 50 человек. Среди них:

- сотрудники Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий - начальник сектора Валерия Чернина и заведующий центром по внедрению медицинских технологий, врач-рентгенолог Игорь Шулькин. Дипломы лауреатов им вручили за разработку и реализацию Стратегии мобилизации научно-практического потенциала и ресурсов столичной службы лучевой диагностики для оптимальной работы в пандемию коронавируса;

- сотрудники Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии - директор Центра Николай Потекаев, заместитель директора по общим вопросам Антон Микрюков, ведущий научный сотрудник Анна Миченко, руководитель проектного офиса Ольга Новожилова, заведующий организационно-методическим отделом по дерматовенерологии и косметологии, врач-методист Андрей Томилин, врач-дерматовенеролог Ольга Мельниченко. Дипломов лауреатов их удостоили за разработку и реализацию организационной модели по эффективному выявлению и диагностике меланомы и других злокачественных новообразований кожи у жителей Москвы.

Награды получили также руководители медицинских вузов, врачи-эндоскописты, хирурги, неврологи, специалисты экстренной медицинской помощи.

Полный список лауреатов - на mos.ru.