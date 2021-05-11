В комиссии Мосгордумы по образованию рассказали, какие меры предпримут в столице в связи с трагедией в Казани

Многие задаются вопросом: как обеспечить высокий уровень безопасности в российских школах? Фото: Олег ЗОЛОТО

Разбирая ситуацию с расстрелом школьников и педагогов в казанской гимназии №175 многие, конечно, задаются вопросом: а есть ли рецепт того, как обеспечить если не стопроцентный, то очень высокий уровень безопасности в школах — в наших, российских условиях, ведь за океаном такого, например, до сих пор не нашли?

«КП» попросила прокомментировать ситуацию главу комиссии по образованию Мосгордумы, бывшего уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича:

- У кого в мире есть рецепт по предотвращению стрельбы в школах — точно не у американцев?

- Ситуация сложная и никаких абсолютных гарантий никто дать не может. Но если говорить об эффективном опыте — он есть у Израиля. Но надо понимать, что, как у всех проблем, связанных с безопасностью, например, детских учреждений, там есть две стороны. В любую израильскую школу сложно как войти, так и выйти. Нет такого, чтобы ребенок мог в любой момент забежать в школу или покинуть нее. Даже родители только в строго определенное время могут забрать ребенка.

- И там реальная вооруженная охрана есть повсеместно?

- Конечно. Надо понимать, что та охрана, которая есть в российских школах, конечно, оказать вооруженное сопротивление при нападении не может. Она просто не ориентирована на противодействие вооруженным людям.

- А тревожная кнопка?

- Они есть, выведенные на пульты охраны. Конечно, они необходимы повсеместно — в принципе, ими должны быть оборудованы все школы, как и системами видеонаблюдения.

Если же говорить о вооруженной охране — это уже поменяет статус школ. Школы, детсады, больницы тогда становятся вооруженными крепостями.

- Мы на пороге этого?

- Это вопрос дискуссионный. По горячим следам хочется сказать — да, конечно. Но в том же Израиле риск вооруженного нападения существует каждую минуту. У нас — нет.

Есть новые технологические возможности. Надо развивать современные технологии контроля, наблюдения, и пресечения. Все, что возможно в современных условиях.

- Ситуацию с безопасностью в столичных учебных заведениях вы могли наблюдать многие годы в развитии — система защиты московских школьников усилилась?

- Ситуация изменилась в первую очередь, идеологически, если хотите. Я помню времена, когда замечательные директора школ говорили, что «я никогда не закрою двери своей школы для свободного доступа». Даже заборов вокруг некоторых школ не было. И ситуация психологическая тут изменилась. Были же времена, когда у школ нередко пытались откусить часть территории. И охрана была бог знает какая поначалу — попадались люди подозрительные.

- Сейчас все лицензируется и проверяется?

- Да. Они понимают, что охраняют школу, а не склад картошки. Но возникновение подобных ситуаций говорит о том, что надо думать о том, какие еще возможности задействовать. Надо понимать, что школа — центр своего района. В которой можно и нужно заниматься и днем и вечером. То есть приходится сочетать две тенденции — на усиление безопасности, но при том и на обеспечение достаточной открытости. Это серьезный вызов.

- В Мосгордуме вопрос будет обсуждаться?

- Вместе с комиссией по безопасности обсудим, какие меры безопасности в Москве будут усилены. В июне же предстоят экзамены, большое перемещение школьников по городу. Но главное не то, что сейчас меры усилят. Главное, чтобы это не оказалось разовой акцией. Это должно быть регулярным, а не спонтанным — контроль и проверка безопасности. И дети должны знать, как вести себя в экстремальной ситуации, как эвакуироваться.

- Перед сдачей ЕГЭ усиление произойдет?

- На предстоящих ЕГЭ в Москве будет нормальный жесткий контроль.

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