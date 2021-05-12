Российский ученый Александр Мажуга предложил повысить зарплаты молодым специалистам

Александр Мажуга предупреждает об увеличении кадрового дефицита в России. Фото: Данил ГОЛОВКИН

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга считает, что необходимо решить проблему с трудоустройством выпускников вузов, многие из которых не хотят работать по специальности из-за низкого уровня заработной платы. Эксперт отмечает, что игнорирование этого вопроса может привести к ощутимому кадровому дефициту в России до 2030 года.

«Выпускники российских вузов должны осознавать свою востребованность, понимать, где они могут применить полученные знания и навыки, - заявил ректор РХТУ. - Мы должны сделать все для того, чтобы молодые специалисты работали по специальности. Однако пока цифры заставляют задуматься: более 40% людей, получивших высшее образование, работают не по профессии, называя основной причиной низкие зарплаты. Вопрос нужно решать на государственном уровне, иначе мы можем столкнуться с сильным дефицитом уже в этом десятилетии».