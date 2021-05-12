В Москве выпустили миллиардную партию сырка «Дружба»

Предприятие входит в тройку крупнейших производителей плавленого сыра в России. Фото ТАСС/ Сергей Савостьянов

Знаменитый плавленый сырок «Дружба» установил очередной рекорд. Московский завод «Карат» выпустил миллиардную партию сырка. В мае заводу присвоен статус промышленного комплекса, что дает предприятию право на существенные льготы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве работают четыре крупных и средних производителя молочной продукции, - отметил заместитель мэра. - Они обеспечивают более шести тысяч рабочих мест, а также снабжают столицу необходимыми продуктами. Общий объем отгруженных товаров по итогам 2020 года составил 44,3 миллиарда рублей. Среди предприятий – завод «Карат». С его конвейера в этом году сошла миллиардная партия сырка «Дружба», рецептура которого была разработана еще в 1960-м году. Предприятие входит в тройку крупнейших производителей плавленого сыра в России».

Напомним, в мае по решению правительства Москвы завод «Карат» признан промышленным комплексом. Среди полученных благодаря этому статусу льгот - снижение налога на прибыль и имущество, земельного налога.

Сегодня продукция завода поставляется по всей стране, а также в страны СНГ. В числе стран-импортеров продукции – Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

«В ближайшее время предприятие рассчитывает нарастить долю экспорта и выйти на рынки Грузии, Таджикистана и Монголии», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Предприятие активно развивается, расширяя свое производство и наращивая присутствие на внутреннем и внешнем рынках. Востребованность его продукции во многом объясняется ее конкурентной ценой, а также высоким качеством.

«Сыр «Дружба» является знаковым для предприятия продуктом, и за много лет рецептура практически не изменилась, - рассказал генеральный директор завода плавленых сыров «Карат» Евгений Гребнев. - Его производят из твердого сыра, свежего творога и сливок, а также сливочного масла. Все сырье для изготовления нашей продукции подвергается тщательной проверке как внутри предприятия, так и на базе независимых аккредитованных лабораторий. Это позволяет сохранить стабильно высокое качество продукции, которую мы предлагаем нашим потребителям уже много лет. Сегодня завод производит ретро-сыры и современную линейку плавленых сыров «Карат» с самыми разными вкусами, обеспечивая потребность в качественных продуктах питания и Москву, и всю страну».