В Москве откроют православный центр с самой высокой часовней

Часовня в храмовом комплексе в честь Святого равноапостольного князя Владимира в Тушине уже стала самым высоким сооружением из клееного бруса в России

В ближайшие годы в разных районах Москвы планируют построить 200 новых храмов (полный список адресов по округам). Из них более 60 уже готовы. Ещё около сорока сейчас возводятся. Стройка оплачивается на пожертвования от частных инвесторов, спонсоров и обычных жителей. Прихожане в церквях смогут не только молиться и проводить религиозные обряды. Новые культовые комплексы становятся общественными районными центрами - с бесплатными творческими и спортивными занятиями для детей и взрослых, игровыми площадками, скверами. Один из них появится в строящемся жилом квартале «Город на реке Тушино-2018» на северо-западе столицы. В нем разместят храм, звонницу, часовню и культурно-выставочный центр.

В ЧЕСТЬ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Часовня в храмовом комплексе в честь Святого равноапостольного князя Владимира в Тушине уже стала самым высоким сооружением из клееного бруса в России. Ее «рост» - 23,8 метра. Обычно высота подобной конструкции около 10 метров.

Главное здание храма напомнит церковь Вознесения в Коломенском. Вдоль фасада разместят галерею с панно из мозаики, растительный орнамент и слова проповеди. Первый этаж сделан в виде гранитного основания. На нем со второго этажа поднимается к небу белый многоступенчатый одноглавый храм высотой 58,1 метр (до креста).

Сколько прихожан примет: 1000 человек.

Где: Волоколамское ш., вл. 67.

Когда откроют: ориентировочно в 2021 - 2022 году.

ОТ ЯЗЫЧЕСТВА ДО ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЯ

Рядом с храмом в 2023 году увидим культурно-выставочный центр с интерактивной экспозицией, посвященной православию. Его площадь - около 3000 квадратных метров. Из них 1260 «квадратов» отдадут под выставки.

Красивое 3-этажное круглое здание строят на участке более двух гектаров на первой линии набережной Москвы-реки. Вокруг раскинется природный парк площадью более 10 гектаров с комфортным выходом к реке. Основные конструкции храма и культурно-выставочного центра уже готовы.

На первом этаже центра - вход с ресепшн, актовым/кинозалом, кафе, сувенирной лавкой и зоной для маленьких гостей.

На втором этаже - основная экспозиция с рассказом о выборе веры и крещении Руси. Здесь также будет работать кинотеатр и тематические залы. В каждом из них покажут мини-программы, воссоздающие сцены исторических событий от язычества до таинства крещения. Посетители увидят все это с помощью голограмм, интерактивного стола и мультимедийных проекций.

Третий этаж будет мобильным, с выставками и мастер-классами. Его можно будет трансформировать под разные программы. Здесь же откроют образовательный центр с лекторием для просветительских встреч с участием историков и священников.

Рядом с храмом в 2023 году увидим культурно-выставочный центр с интерактивной экспозицией, посвященной православию

СПРАВКА «КП»

«Город на реке Тушино-2018» — это масштабный жилой проект со спортивной «начинкой». Для него выделили зеленый полуостров в одном из экологичных округов города - Северо-Западном.

В планах - строительство 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе более 1 миллиона «квадратов» жилья.

В 2014 году здесь появилась футбольная база «Спартак» и одноименный стадион, принимавший чемпионат мира по футболу 2018.

В 2020 году открылся первый детсад с бассейном и танцевальным залом для 220 детей.

Сейчас достраивают четыре жилых квартала площадью 496 тысяч квадратных метров, а также школу на 1100 детей и три новых детских сада на 675 детей. Рядом благоустраивают центральный бульвар.

КСТАТИ

Самые необычные новые храмы

Среди будущих православных комплексов Москвы есть и совсем непохожие на другие:

- на Верейской улице на западе столицы - в честь священномученика Игнатия Богоносца. Проектировщики вдохновились знаменитой церковью Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде, построенной в XIV веке. В новом московском храме восточная стена около алтаря будет полностью стеклянной. Благодаря этому прихожане смогут увидеть сквозь прозрачные панели пейзаж долины реки Сетунь.

Храм в честь священномученика Игнатия Богоносца

- на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского на юго-западе - в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Его уже называют главным храмом для всех православных спортсменов страны, поскольку настоятелем в нем стал духовник олимпийской сборной России, иерей Андрей Алексеев. В нем одновременно смогут находиться до 1000 прихожан. В комплексе разместят бассейн, 4 спортзала, секции для занятий, паломнический центр с домом милосердия, кафе и церковной лавкой, медицинские и балетные классы, театральный центр-студию для детей и взрослых на 400 мест, музей князя Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы, парк с площадками для отдыха.

Храм в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского

- около Борисовских прудов в Братееве на юге города - в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех. Его строят в старо-псковском стиле на берегу Москвы-реки. Фишкой комплекса станет собственная пристань, которую отметят на туристической карте речных трамвайчиков Москвы.

Храм в честь Чуда Архангела Михаила

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