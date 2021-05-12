Власти Подмосковья открыли выезд на трассу А-105 в районе Совхоза им. Ленина

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Во вторник, 11 мая, власти Московской области открыли дорогу из Развилки на трассу А-105. Выезд позволит избежать транспортного коллапса в подмосковном поселке рядом с совхозом им. Ленина.

Выезд на трассу А-105, который проходит по территории, находящейся в собственности Совхоза им. Ленина, был перекрыт в марте этого года. «Это было прежде всего желание показать силу и усложнить жизнь жителям поселка Развилка. Потому что все прекрасно знают, что жители пользуются этой дорогой», – цитирует Газета.Ru сына директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина Артема Грудинина, который является депутатом совета Ленинского городского округа и не одобряет действия руководимого отцом предприятия.

«Этим выездом пользуются не только жители Развилки, но и, как минимум, семь близлежащих населённых пунктов и 14 СНТ. В том числе, люди пожилого возраста, которые прикреплены к амбулатории в посёлке Совхоза им. Ленина, – отметил глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. - Теперь они смогут доехать к врачу в два раза быстрее. Будем и дальше делать всё возможное для комфорта наших жителей».

В апреле Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выпустило распоряжение об изъятии данного объекта недвижимого имущества для государственных нужд. Позднее, чтобы обеспечить жителям беспрепятственный проезд пока идет процедура изъятия, местная власть выпустила постановление об установлении постоянного публичного сервитута. 10 мая препятствия из бетонных блоков и профнастила было ликвидировано, а сам участок заасфальтирован.

На следующий день по проектируемому проезду 5541 запустили дорожное движение.

«Ход строительства контролировался практически круглосуточно. Нам пришлось остановить ямочный ремонт, чтобы не усугублять ситуацию. Мы делали все возможное, чтобы в кратчайшие сроки решить проблему и запустить дорогу. Прямой выезд на А-105 у жителей Развилки будет», – сообщил представитель администрации Андрей Извеков.

Долгое время выезд из Развилки на трассу А-105 служил альтернативным проездом. Еще в 2019 году началась подготовка к реконструкции дороги «МКАД-Дроздово-Беседы-МКАД», куда входит и данный участок. Но реализация этого проекта затягивалась.

Ранее в Ленинском округе обустроили два выезда из жилых комплексов «Пригород Лесное» и «Восточное Бутово» – время выезда в час пик для общественного транспорта из ЖК теперь занимает не более 5-7 минут. А это значит, что жизнь 21 тысячи жителей микрорайонов стала удобнее.

Напомним, что в Подмосковье в этом году реализуется проект по ликвидации «глупых» пробок, места определяют жители в ходе опроса на сайте «Добродел».

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