В Москве на некоторых улицах ограничат движение

Продлится ремонт асфальта до октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице временно ограничат проезд в четырех округах - в Восточном, Южном, Центральном и Северо-Восточном.

С 12 по 30 мая - улица Кусковская. В районе 12 дома. При этом полностью движение перекрываться не будет.

С 15 мая по 19 июля - улица Егора Абакумова. Напротив домов 2 и 22. На этих участках оставят одну полосу для проезда, движение будет регулироваться светофором.

С 15 мая по 15 июня - бульвар Маршала Рокоссовского. В районе домов 13 и 17. Ограничение также частичное (с временной ликвидацией парковки).

С 15 мая по 3 июля - Восточная улица. В районе Местного проезда перекроют одну полосу.

С 12 мая по 15 июня - улицы Щепкина, Трифоновская, Гиляровского, а также Больничный переулок. Движение по дорогам сохранится, но с ограничениями.

Напомним, в этом году столичные власти планируют отремонтировать 23 млн кв м магистралей и дворов. Как заявил накануне заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, их разрушению способствует высокая интенсивность движения и резкие перепады температуры. Среди участков, которые обновят в 2021 году, МКАД, ТТК, Варшавское шоссе, улица 1905 года, проспект Академика Сахарова, Щелковское шоссе и другие.

Для удобства водителей работы будут проводиться в основном ночью. К тому же полностью перекрывать движение не будут. Продлится ремонт асфальта до октября.