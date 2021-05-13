Здесь жили дядя Ивана Тургенева и внук Александра Суворова: двухсотлетний дом Лопатиных в Москве сохранят

Дом Лопатиных играет важную роль для исторического облика Хамовников. Фото: Mos.ru

Это одноэтажное здание легко узнать по четырем колоннам, соединенным арками. На фасаде - лепные вставки и медальоны. Внутри - зал, гостиная, спальня, ореховые двери. Адрес - Гагаринский переулок, 15/7. Первый хозяин - барон Штейнгель. Моряк, участник военных походов, декабрист. За пребывание в Северном тайном обществе был осужден на вечную каторгу, однако позже срок скостили до 10 лет. Свои тюремные кандалы Штейнгель отдал кузнецу, велев изготовить из них трость. Не расставался с ней до последних дней.

В доме, построенном в 1815 году, имелась потайная комната. Вход в нее имитировал шкаф. Поговаривали даже, что хозяин усадьбы прорыл под ней подземный ход, который вел к зданию на противоположной стороне улицы.

Среди гостей бывали революционеры, в том числе Кондратий Рылеев, впоследствии казненный в Петропавловской крепости.

В дальнейшем в этих стенах жил дядя Ивана Тургенева. Затем внук Александра Суворова. И, наконец, известный философ Лев Лопатин. К нему в гости также приходили всякие знаменитости. В том числе, Достоевский, Бунин, Толстой, Аксаков, Ключевский и другие.

В наше время историческое здание занимает отделение архитектуры Российской Академии художеств (руководитель - Зураб Церетели).

Накануне в Мосгорнаследии утвердили предмет охраны объекта, а это означает, что его обязательно сохранят.

Проект дома не сохранился, однако известно, что в те годы подобные документы утверждал лично Осип Бове. Вполне возможно, что и сам приложил руку. Среди его выдающихся работ есть похожие по композиции. Особенно это касается использования арок в оформлении портика.

По мнению главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, дом Лопатиных играет важную роль для исторического облика Хамовников. Также большую ценность представляют интерьеры. Это и мраморный камин с подзеркальником, и изразцовые печи, и тянутые карнизы, и потолок с лепным декором. Согласно документу, всё это также подлежит сохранению.