Сейчас, с потеплением, пришло время вернуть мышей в естественную среду обитания. Фото: Мосприрода

В Центр реабилитации рукокрылых (при Московском зоопарке) 20 летучих мышей попали осенью, где и провели благополучно зиму, впав в спячку. Сейчас, с потеплением, пришло время вернуть их в естественную среду обитания. И сделать это решили на особо охраняемой территории Серебряный Бор, где накануне волонтеры развесили пять домиков. Ширина убежища в среднем - 30 см, высота - 70 см, глубина - 25 см, входная щель - 1,5 см.

Теперь 19 двухцветных кожанов и одна рыжая вечерница сами добывают себе пищу. А они это делают очень ловко, поедая до 200 вредных насекомых за один час.

Как сообщили «КП» в Центре реабилитации рукокрылых, все выпущенные зверьки полностью здоровы. Некоторые из них сразу улетели, а кто-то поначалу осматривался.

- Были даже те, кто сделал пару кругов над волонтерами в знак благодарности за помощь, - добавили активисты. - Всего же ежегодно в наш Центр попадает около 100 летучих мышей разных видов. И чаще всего это двухцветный кожан, имеющий 1-ю категорию редкости в Красной книге Москвы.

В Москве выпустили на свободу 20 летучих мышей. Фото: Мосприрода

Но попадаются и другие виды (тоже краснокнижные). Это и водяная ночница, и рыжая вечерница, и бурый ушан, и лесной нетопырь, и ночница Брандта.

Если к вам в квартиру неожиданно залетела летучая мышь, ни в коем случае не трогайте ее голыми руками. Незваная гостья является активным переносчиком различных инфекций, вплоть до коронавирусной. Лучше наденьте плотные перчатки, накройте мышь полотенцем, посадите ее в коробку и отнесите на улицу.

Фото: Мосприрода

Ничем кормить рукокрылую не следует, она сама позаботится о собственном ужине. В случае укуса немедленно обработайте рану антисептиком и обратитесь к врачу.

Убивать летучую мышь тоже не надо. Она, напомним еще раз, приносит природной среде существенную пользу, уничтожая комаров, москитов, кровососущих насекомых, вредителей посевов и насаждений.