Был без родителей: пятилетний мальчик выпал с пятого этажа в Москве и выжил

Мальчик доставлен в одну из городских больниц, где врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

Пятилетний мальчик был доставлен в больницу после падения с пятого этажа в Москве. Следователи устанавливают обстоятельства падения малолетнего ребенка.

- Проводится доследственная проверка по факту падения малолетнего мальчика из окна квартиры на юге Москвы, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

Следователи выяснили, что вечером 12 мая мальчик 2016 года рождения остался на непродолжительное время без присмотра родителей. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно, облокотился на установленную москитную сетку.

- Под весом ребенка сетка выпала, что повлекло падение ребенка из окна с высоты пятого этажа. Мальчик доставлен в одну из городских больниц, где врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь, - рассказали в СК по Москве.

Сейчас следователи допрашивают родителей, чтобы выяснить причины произошедшего. А самое главное – почему ребенок оказался без присмотра. По результатам доследственной проверки будет принято одно из предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством решений.

Следователи также начали доследственную проверку еще одного инцидента, связанного с малолетним ребенком. Возле улицы Живописной 7 мая во время игры в футбол на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота. Ребенка сразу же доставили в больницу, врачи диагностировали травму головы.

- Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», после этого будет принято процессуальное решение, - рассказали в Следственном комитете по Москве.