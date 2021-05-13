Скончалась дочь разработчика первой советской водородной бомбы Мстислава Келдыша

Женщина была дочерью известного советского учёного Келдыша Мстислава Всеволодовича и долгое время работала в музее, посвященном её отцу. Фото: Владимир Савостьянов/ТАСС

Несколько дней назад в подмосковной деревне Жуковка скончалась Келдыш Светлана Мстиславовна. Ей было 82 года.

— Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность, — сообщил источник kp.ru

Женщина была дочерью известного советского учёного Келдыша Мстислава Всеволодовича и долгое время работала в музее, посвященном её отцу. Он был одним из идеологов советской космической программы и в течение 15 лет возглавлял Академию наук СССР. Мстислав Всеволодович внёс большой вклад в прикладную математику и механику. Он оказал прямое влияние на развитие скоростной авиации, благодаря ему во время Великой Отечественной войны Советский Союз практически не сталкивался с разрушением самолётов из-за флаттера — колебаний на высокой скорости. За эту работу в 1942 году Мстислав Всеволодович получил Сталинскую премию. Но это было только начало.

После войны Келдыш участвовал в разработке советской термоядерной бомбы, для этого он организовал в 1946 году специальное расчётное бюро. США в гонке вооружений наступали "советам" на пятки, и учёные трудились изо всех сил.

Испытания состоялись 12 августа 1953 году на Семипалатинском полигоне в Казахстане, запуск прошёл успешно и подтвердил, что СССР первым в мире создал компактное термоядерное изделие огромной разрушительной мощности. Эта бомба помещалась в бомбардировщик Ту-16. После испытаний Келдыш получил звание Героя Социалистического Труда за математическое обеспечение работ по созданию водородной бомбы.

Но не все высоты были ещё покорены. Мстислав Всеволодович был очень заинтересован в исследованию космоса и создании ракетно-космических систем. Келдыш стал одним из членов Совета главных конструкторов, под руководством Сергея Павловича Королёва. Математик осуществлял расчёты, по которым можно было бы выводить спутники на околоземные орбиты, а так же осуществлять полёты к Луне и планетам Солнечной системы. Мстислав Всеволодович возглавлял научно-технический совет, создавший "Спутник - 1" — первый искусственный спутник Земли.

Деятельность Келдыша долгое время находилась под грифом "секретно", его личность не разглашали, в прессе его называли «Теоретик космонавтики». Всё дело в том, что он так же руководил работами осуществляемыми в рамках международного сотрудничества по программе «Интеркосмос». Одновременно Мстислав Всеволодович возглавлял Академию наук СССР. Его деятельность вскоре дала потрясающие плоды, СССР удалось отправить в космос первого человека. После полёта Юрия Гагарина, который состоялся 12 апреля 1961 года, Келдыш получил очередное звания Героя Социалистического Труда.

Вклад Мстислава Всеволодовича в советскую науку невозможно переоценить, ему обязаны развитием современной вычислительной математики, в качестве Президента АН СССР он способствовал развитию новых разделов науки, таких как молекулярная биология, квантовая электроника и другие. После смерти урна с прахом Келдыша была установлена в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве. А его дело продолжили его родственники, например, его племянник Сергей Петрович Новиков, который тоже стал известным математиком.