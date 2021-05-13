Вызвали полицию, когда услышали хлопок: ученица пятого класса взорвала бомбу-вонючку в московской школе

На хлопок прибежали учителя и охранники. На место сразу вызвали несколько бригад скорой и полицейских. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вызвать наряд полиции пришлось в московскую школу № 1515 после громкого хлопка. В одном из классов взорвалось неизвестная вещь.

- В оперативную часть поступил звонок около 10.00, что в школе на бульваре Генерала Карбышева произошел хлопок. На место приехали сотрудники полиции, которые выяснили, что взорвавшееся вещество - игрушка, которую принесла из дома одна из учениц, - рассказали kp.ru в ГУ МВД по Москве.

Ученица пятого класса принесла на уроки бомбу-вонючку, которую заказала в интернете ради шутки. На перемене девочка решила показать одноклассникам игрушку в виде капсулы. Она ее просто раздавила, упаковка начала вздуваться, а спустя пару секунд лопнула. Запах напоминал запах вареных яиц.

На хлопок прибежали учителя и охранники. На место сразу вызвали несколько бригад скорой и полицейских. По некоторым данным, две девочки отправились в больницу, еще двое учеников от госпитализации отказались. Из-за слишком высокой концентрации вещества у школьников появились сильные головные боли.

- Несколько детей обратились к педагогу с жалобой на головную боль. Медики осмотрели ребят и отпустили домой. Одного ученика в сопровождении сотрудника школы направили в больницу для дополнительного осмотра. Сейчас ребенок уже дома, чувствует себя хорошо, - рассказал kp.ru и.о. директора школы №1515 Армен Каграманян.

У остальных детей жалоб на самочувствие не было, поэтому занятия в школе продолжаются в штатном режиме.

- Никакой угрозы жизни и здоровью детей нет. Администрация школы держит ситуацию на контроле. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, - добавил Армен Каграманян.