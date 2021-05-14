Ввести почетные звания для медсестер, дающие право на льготы

Татьяна Буцкая. Фото: Екатерина ХРАМОВА

В России необходимо учредить почетные звания для медсестер, которые позволят рассчитывать на доплаты и льготы. Это повысит привлекательность профессии и станет формой признания их заслуг перед обществом, заявили лидер общественного движения «Совет Матерей» Татьяна Буцкая и главный врач детской поликлиники № 7 Елена Кац на встрече с медиками по случаю Международного дня медицинской сестры.

Татьяна Буцкая считает, что присваивать звание «Заслуженная медсестра Российской Федерации» необходимо за верность профессии и особые успехи в помощи больным. Предполагается, что обладатель почетного статуса получит ряд привилегий: доплату к зарплате, льготы при выходе на пенсию, а также 50% скидки на услуги ЖКХ, газ и лекарства.

«Труд среднего медперсонала заслуживает большого уважения. От них во многом зависят наши здоровье и жизнь, однако чаще всего их работа остается в тени», - отметила общественный деятель.

Сегодня специалистов среднего звена серьезно не хватает - по данным Минздрава, потребность в них превышает 100 тысяч человек. Эксперт считает, что повышение статуса медицинской сестры позволит сохранить существующие кадры и привлечь в профессию молодежь.

«Труд медсестер нелегок, поэтому он должен быть отмечен особо. Было бы правильно ввести такую ведомственную награду», - поддержала инициативу Елена Кац.

Кроме того, главврач детской поликлиники № 7 предложила учредить звание «Московская медсестра» для тех, кто трудится в столице. Оно также предусматривало бы прибавку к зарплате. Кроме того, врач отметила необходимость расширения возможностей для переподготовки медсестер, чтобы обеспечить их профессиональный рост.

Проблема недооценки труда среднего звена характерна не только для системы здравоохранения. В «Совете Матерей» поясняют, что в СМИ мы почти ничего не слышим о сиделках на дому, социальных работниках, сотрудниках сферы ЖКХ. Их труд и лица не попадают на первые полосы газет, о них не снимают телепередачи, как об известных врачах или управленцах. В общественной организации считают, что свои доплаты и знаки признания специалистов среднего звена должны появиться во всех отраслях.