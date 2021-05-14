Российский ученый Мажуга предложил задействовать искусственный интеллект для защиты от вирусных угроз

Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН

Возможности искусственного интеллекта для мониторинга и предотвращения вирусных угроз предложил использовать ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. По его мнению, это возможно в рамках проекта санитарного барьера, создание которого проанонсировали в правительстве. Напомним, на этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о начале работы по созданию санитарного барьера, направленного на минимизацию риска проникновения опасных инфекций в страну. Такое заявление он сделал на выступлении с отчетом о работе правительства перед депутатами Госдумы.

«Для формирования санитарного щита, который защитит страну от опасных инфекций и сведет к минимуму риск их проникновения в Россию, важно разрабатывать и внедрять новые технологии, подключать искусственный интеллект для своевременного и качественного мониторинга всех возникающих угроз, поиска очагов заражения», - подчеркнул Александр Мажуга.

Искусственный интеллект также полезен и в разработке лекарств. Как считает руководитель РХТУ, с помощью умных технологий можно контролировать соблюдение социальной дистанции и вести оперативный статистический учет.

По мнению спикера, первый этап санитарного барьера должен предусматривать вакцинацию и массовое тестирование населения. «На новый уровень должна выйти и наша лабораторная диагностика: в их распоряжении должно быть высокоточное оборудование», - добавил ученый.

При этом, как отметил Мажуга, потребуются дополнительные образовательные программы, которые могут стать основой для создания новых стандартов национальной безопасности. Ключевую роль в создании санитарного щита он отводит ученым.

Ранее в Послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года президент Владимир Путин подчеркнул, что России необходим надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности, чтобы в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, страна была готова разработать собственные тест-системы в течение четырех дней.