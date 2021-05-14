Скейтпарки в Москве: Где открылись экстрим-зоны на лето-2021

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экстремальный спорт сейчас в фаворе. Скейтбординг включен в программу Олимпийских игр. Впервые соревнования пройдут в Токио этим летом. Рассказываем, где покататься в Москве.

Вход на все площадки свободный. Кататься можно не только на досках, но и на роликах, трюковых самокатах и велосипедах.

Куда идти. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

СКОЛЬКО СТОИТ

Скейтборд 1 500- 10 000 рублей

Роликовые коньки 2 000 - 18 000 рублей

Велосипед для трюков BMX 13 000 - 50 000 рублей

Трюковый самокат 5 000 - 30 000 рублей

Групповая тренировка от 700 рублей

Индивидуальное занятие от 1000 рублей

Указаны средние цены по Москве в 2021 году.

ГДЕ НАУЧИТЬСЯ КАТАТЬСЯ

Bro school (broskateboardingschool.com, + 7 (966) 177-51-33).

Bunny Hop (bunnyhop.pro, +7 968 094-60-60).

Domtan School (domtan-school.ru, +7 (915) 224-89-73).

Flip Fly (flipfly.ru/, +7 (499) 877-51-90).

Prorideschool (www.prorideschool.com, +7 (985) 227-86-97).

Skateaway training (skateboard-school.ru, +7 (903) 543-84-39).

«Скейт школа» (skatescool.ru, +7 (925) 550-57-21).

Все школы обучают детей и взрослых.