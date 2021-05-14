Электробус с панорамными окнами и маршрутки с зарядкой от розетки: в Москве показали транспорт будущего

В «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной приехали заинтересованные специалисты со всей страны Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве прошла десятая выставка «ЭлектроТранс». В «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной приехали заинтересованные специалисты со всей страны и соседней Беларуси. По площадке бродили чиновники из транспортных управлений российских городов. Присматривались к современным решениям.

Такие стенды можно закупить для крупных остановок. Табло с расписанием, Wi-Fi, порты для зарядки и вызов экстренных служб по кнопке Фото: Андрей АБРАМОВ

Свои стенды представляли заводы, которые собирают троллейбусы, электробусы, трамваи. Были более нишевые продукты: рельсы, пантографы, зарядные станции и терминалы оплаты.

Это новые умные остановки из Тюмени. Их профинансировал банк. Остановка отвечает современным трендам: прозрачная, чтобы не закрывать вид улицы, хорошо освещена и оборудована интерактивным экраном Фото: Андрей АБРАМОВ

Дни дизельного транспорта сочтены. От него пока сложно полностью отказаться, потому что классические автобусы дешевле электробусов в цене и обслуживании. Но Москва с этого года полностью отказалась от закупки такого транспорта и даже подталкивает частных перевозчиков закупать электробусы. Так что рано или поздно тренд пойдет по стране.

Оказалось, что в России очень много производителей зарядных станций для электромобилей Фото: Андрей АБРАМОВ

Следующая выставка пройдет 18-20 мая 2022 года в КВЦ «Сокольники». «КП» показывает несколько интересных решений, которые демонстрировали на «ЭлектроТранс 2021».

А вот самих электромобилей мы пока не выпускаем. По крайней мере серийно. Можем похвастаться только такими машинками для гольфа Фото: Андрей АБРАМОВ

Хотя вот есть электротележки из Удмуртии. Предназначены для производств. Цена около 800 тысяч рублей. Поднимает 2 — 3 тонны, в зависимости от движка Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве катаются электробусы «КАМАЗ» и «ЛиАЗ». Но на выставке их не было — с ними итак можно познакомиться. Например, вот модель от «Транс-Альфа» из Вологды Фото: Андрей АБРАМОВ

Среди прочих машин ее выделяет панорамное окно в центральной части. Решение кажется очень интересным! Но практично ли? Фото: Андрей АБРАМОВ

Обратите внимание на технику на торпеде. Это система слежения за водителем. Если шофер будет засыпать или закурит за рулем, сигнал уйдет в диспетчерскую Фото: Андрей АБРАМОВ

«Газельки» во многих городах используют как маршрутки. Оказывается, есть вариации с электродвигателем. Интересно, как скоро такие дойдут до российской глубинки? Фото: Андрей АБРАМОВ

Слева электробайк из Китая. Цена от 480 тысяч рублей. Но если хочешь аккумулятор мощнее, то выйдет все 700 тысяч. Справка мотоцикл для эндуро от российского производителя Фото: Андрей АБРАМОВ

Терминал для оплаты проезда. Кстати, на выставке анонсировали технологию оплаты по QR коду. Навел камер смартфона и оплатил проезд с карты Фото: Андрей АБРАМОВ