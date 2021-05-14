Екатерина II одобряла, Сталин – нет: что будет с домом для беспризорников в Москве

В столице начались работы по реставрации Императорского воспитательного дома на Москворецкой набережной. Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице начались работы по реставрации Императорского воспитательного дома на Москворецкой набережной. Он находится в нескольких метрах от парка «Зарядья», которому осенью исполняется четыре года. «КП» узнала, что территории дадут вторую жизнь и создадут видовой парк - проект будет реализован к 2025 году.

Екатерина II одобрила проект, а Сталин хотел высотку

История Московского императорского воспитательного дома началась в 1764 году, когда по инициативе просветителя Ивана Бецкого было предложено строительство благотворительного закрытого учебно-воспитательного учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников. Екатерина II проект утвердила и выделила под строительство так называемый Васильевский луг – участок между Солянкой и рекой Москва (ныне Китайгородский проезд, 9/5). Из трех корпусов-каре (для девочек, мальчиков и центральный) выстроили только два.

Перепланировка зданий была после пожара 1812 года и в 1920 году, когда там были размещены профсоюзные учреждения, а с 1938 года - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (РВСН).

В 50-е годы Иосиф Сталин предложил на этом месте выстроить еще одну высотку, но архитекторы его отговорили. На территории построили еще несколько отдельно стоящих зданий. А в академии продолжили подготовку военных кадров для офицерского корпуса стратегических сил СССР и России. И только в 2015 году из-за длительного отсутствия ремонтных работ, было принято решение, что академия переедет в город Балашиха.

«КП» узнала, что территории дадут вторую жизнь и создадут видовой парк - проект будет реализован к 2025 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первая большая реставрация

Главный архитектор Москвы еще в 2009 году в здании Императорского воспитательного дома предлагал разместить Совет Федерации и Государственную Думу, но инициативу не поддержали. После этого еще почти шесть лет в здании находилась Академия РВСН. Здание пустовало и только в марте 2020 года начались противоаварийные работы (в настоящее время завершены почти на 70%).

- Комплекс зданий Воспитательного дома на Москворецкой набережной – самое масштабное дореволюционное здание в Москве. Его история насчитывает 257 лет. Комплекс зданий спроектировал Карл Бланк — один из последних мастеров барокко и первый в России архитектор раннего классицизма. Уникален Воспитательный дом не только своей историей, но и своим расположением. Необычным его делает также и его размер: длина фасада, идущего вдоль набережной, составляет 379 метров, - рассказали kp.ru в Мосгорнаследии.

Это первое здание московского классицизма. Ансамбль включает элементы XVIII, XIX, XX веков. И только теперь здесь будут проводиться научно-реставрационные работы, которые здесь никогда не проводили. Впервые будет проведена заделка трещин в стенах и сводах, воссозданы оконные заполнения на единый исторический период, в том числе скобяные изделия (ручки, петли, запорные механизмы). Везде будут отреставрированы фасады и кровля. Сейчас археологи изучают земли вокруг корпусов, уже найдены древние крестики и посуда. После изучения объектов они, возможно, будут переданы в музей.

Запланирована и реставрация двух скульптурных композиций у главного въезда с улицы Солянка. Речь идет о гранитных постаментах, венчаемых двумя аллегорическими группами: «Милосердие» и «Воспитание» работы Ивана Петровича Витали. Они были установлены в 1818 году по проекту Доменико Жилярди и Афанасия Григорьевича Григорьева. Реставрация будет реализована в 2021 году.

Началась реставрация Воспитательного дома на Москворецкой набережной Фото: Иван МАКЕЕВ

Апартаменты и интеграция с парком «Зарядье»

Реставрацией и редевелопментом Воспитательного дома занимается компания Betskoy. «КП» попала на закрытую территорию и посмотрела, что делают за высокими заборами.

В советские годы здесь построили еще несколько зданий - всего их стало 33. Привести в порядок предстоит все объекты. Большинство зданий не признаны объектами культурного наследия, только основное здание Воспитательного дома. За работами реставраторов будут следить специалисты Мосгорнаследия.

- Сначала проводились противоаварийные работы, мы выполнили укрепление сводов и кирпичной кладки, укрепили 6-метровые фундаменты зданий. Сейчас начались реставрационные работы в корпусах. Специалисты восстановят цвета в интерьерах, деревянную отделку того времени, люстры, сцену. Много декоративных элементов было утрачено, но мы планируем их восстановить, - рассказали kp.ru в пресс-службе компании Betskoy.

Историческая входная группа наполнена резными элементами, специалисты обнаружили на фасаде декоративную голубку, а в залах 18 видов чугунных плит. Реставраторы в ходе работ выявили, что у здания, кроме основного, было еще два купола - их воссоздадут.

- В главном корпусе в прекрасном состоянии сохранилась лестница XVIII века. Под пятью слоями паркета реставраторы обнаружили глиняную плитку. Возможно, она будет экспонироваться на территории объекта. В Бальном зале сохранились лепные детали, которые будут бережно демонтированы и отреставрированы в условиях мастерской, - рассказали в Мосгорнаследии.

Реставрацией и редевелопментом Воспитательного дома занимается компания Betskoy. Фото: Иван МАКЕЕВ

Возле основного здания, по легенде, растет дуб, который лично высадила Екатерина II (или по ее просьбе), там же расположен фонтан, который давно не выполняет свою функцию. Но он будет восстановлен, а вокруг появятся лавочки и цветочные клумбы.

После реставрации в зданиях будут находиться гостиница со спортивно-оздоровительным комплексом и бассейном, апартаменты, международная образовательная школа, офисы, кафе и рестораны.

Москвичи и гости города смогут прогуляться от Кремля до парка «Зарядье», пройтись по Москворецкой набережной и зайти через красивые ворота на территорию исторического Воспитательного дома.

- Мы сейчас завершаем работы по сохранению центральной части ограды, которая состоит из более 3000 элементов, из них 2550 находятся на реставрации, а 950 будут восстановлены. А вдоль ограды можно увидеть белые сторожки - это и есть первые бэби-боксы, в которых в царские времена можно было оставить ребенка, который потом попадал уже в Воспитательный дом, - рассказали kp.ru в пресс-службе компании Betskoy.

Фото: предоставлено компанией Betskoy

Планируется, что вся территория, а это 11 гектаров, будет открытой для граждан и интегрирована с парком «Зарядье». Напомним, что для прогулок она была закрыта более 90 лет. Теперь же здесь создадут видовой парк. Погулять можно будет уже в 2025 году.