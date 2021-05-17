Оборот московских санаториев вырос на 32 процента

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За нерабочую неделю с 3 по 9 мая оборот санаторно-курортных учреждений Москвы вырос на 31,8% в сравнении с предыдущей неделей. Сейчас сумма составила 492,1 миллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Санатории и дома отдыха отнесены к пострадавшим от пандемии отраслям, - рассказал заместитель мэра. - В прошлом году в апреле-июне московские санатории и дома отдыха, расположенные в основном в Новой Москве, не размещали туристов. Они работали главным образом с врачами столичных больниц и жителями, отправленными на карантин после возвращения из-за рубежа. Если в первый месяц пандемических ограничений, в апреле 2020 года, обороты отрасли упали более чем на 30 процентов, то во второй половине года отрасль начала восстанавливаться. Во втором полугодии прошлого года оборот санаторно-курортной сферы достиг 13,5 миллиарда рублей, превысив показатель за те же месяца 2019 года на 1,4 процента».

За майские праздники также поднялись обороты столичных турфирм.

«Общая выручка туристических агентств, работающих на внутренний и выездной туризм по предоплате, с 26 по 30 апреля выросла на 14,4 процента по сравнению с предыдущей неделей и составила 7,4 миллиарда рублей, - отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Поддержку столичным турагентствам, санаториям и домам отдыха оказала программа туристического кэшбэка – госпрограмма субсидирования туризма и отдыха в России, позволяющая ее участникам вернуть 20 процентов от стоимости каждой поездки. Программа туристического кэшбэка будет действовать до конца года, что окажет дополнительную стимулирующую поддержку туристической отрасли».