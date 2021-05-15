Все тоннели Большого кольца метро построят в этом году

Проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

«На сегодня выполнена проходка 95 процентов тоннелей Большого кольца, - сказал заммэра. - В этом году полностью построим все тоннели и девять станций БКЛ, а также проведём реконструкцию станции «Каховская».

По его словам, общая строительная готовность БКЛ сейчас составляет 74 процента. При этом северо-восточный, южный, юго-западный участки проложили более чем на 60%. Отрезок западного участка БКЛ, куда входят станции «Терехово» и «Кунцевская», – на 75%. Его достроят до конца года. Всю линию планируется запустить в 2022 году.

Глава столичного Стройкомплекса отметил, что перекрытий движения на радиальных линиях метро, связанных со строительством Большого кольца, до конца 2021 года не будет. Напомним, ранее из-за прокладки двухпутного тоннеля БКЛ под станцией «Печатники» пришлось временно ограничить движение поездов между станциями «Дубровка» и «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии. Составы по этому маршруту вновь запустили досрочно 14 мая.