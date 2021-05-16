Детский магазин на Лубянке проверят после очередей за автографами актеров фильма "Майор Гром"

Все эти люди пришли на автограф-сессию к актерам фильма «Майор Гром». Фото: instagram.com/teacher_about_comics

Центральный детский магазин на Лубянке проверят на предмет соблюдения профилактических мер. В соцсетях появилась информацию, что в магазине столпотворение людей, никто не соблюдает социальную дистанцию в 1,5 метра во время массового мероприятия. Напомним, что в столице еще не отменили ограничения, связанные с коронавирусом.

- Управление Роспотребнадзора по городу Москве проведет проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине в Театральном проезде в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей, - рассказали Управлении Роспотребнадзора по Москве.

«Я был в этом аду. Что на улице жара, что там» - шутят в соцсетях подростки. Фото: instagram.com/li.tomoko

Днем в социальных сетях появились видео, на которых видно, что на первом этаже Детского магазина собралось большое количество людей. Все они пришли около 12.00 на автограф-сессию к актерам фильма "Майор Гром". Боевик поставлен по российским комиксам, главный герой - майор, который выслеживает преступника, скрывающегося в соцсетях и вызывающего уличные протесты.

- Люди стояли в очереди еще и на улице. Они сидели на клумбах. Кто-то стоял под зонтиками, потому что очень жарко было днем. Молодежь стояла целыми компаниями, окружили весь магазин, - рассказали очевидцы.

- Внутри все были, как шпроты в банке. Но главное, что я урвал автографы Сергея Горошко и Дмитрия Чеботарева, - рассказал Михаил в соцсетях.

Боевик поставлен по российским комиксам. Фото: instagram.com/alexa_egor

- Я был в этом аду. Что на улице жара, что там, - шутят в соцсетях подростки.

Фанаты говорят, что автографы получили не все, но зато подростки смогли попасть на большое мероприятие, сделать много фото, встретиться с друзьями.

- Прошло все неудачно, толпа людей и сплошной негатив от них повсюду. Я не расстроен вообще - во-первых, это исторический факап, во-вторых, я постоял прекрасно с другом, в-третьих, автографы у меня все равно есть еще с предпоказа, - рассказал участник автограф-сессии Никита.