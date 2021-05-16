В Москву с 17 мая надвигается экстремальная жара с эффектом «погоды в пустыне»

В Москве будет жарко, как в пустыне. Фото: Иван ВИСЛОВ

Синоптики предупреждают москвичей о зное, какого не было больше века. Такого жаркого мая в последние годы и не вспомнить. Температурный фон будет выше на 10-11 градусов.

- Юго-восточные ветры доставят в регион среднеазиатский зной. Уже в понедельник в Москве днем потеплеет до +28…+30° – таких высоких показателей термометров в этот день не было, как минимум, за всю послевоенную историю. И это еще не предел, - рассказали в метеобюро "Фобос".

Экстремальная жара: берем панамки и воду

Во вторник в столице ожидается экстремальная жара - термометры покажут +31 градус, что на 7 градусов выше нормы июля. При этом вечером температура будет опускаться до +15... +17 градусов. Синоптики говорят, что горожан ждет эффект «погоды в пустыне», когда днем очень жаркая сухая погода, а вечером резко падает температура.

- Ожидается очень засушливый воздух, влажность упадет и почти втрое ниже нормы. Пылевой шлейф ожидается 17 и 18 мая. Для глаз человека замутненность атмосферы будет незаметной, но это может быть ощутимо - негативно сказаться на здоровье людей, ведь в сухом воздухе с такой низкой влажностью распространяются вирусы, бактерии, отсюда и респираторные болезни, - рассказали в метеобюро "Фобос".

Москвичей предостерегают, что сухой воздух иссушает слизистую оболочку носоглотки, недостаток влаги может вызвать синдром «сухого» глаза (слезотечение и ощущение попадания песка), может появиться дискомфорт - сухость кожи, волос и ломкость ногтей.

Совет врача

Ольга Шарапова, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова:

- В такую погоду мы, медики, советуем москвичам быть особенно внимательными к своему здоровью. В первую очередь, не стоит забывать о головном уборе. Также нужно носить одежду светлых тонов и, конечно же, необходимо пить как можно больше воды. В жару не рекомендуется употреблять жирную пищу и заниматься спортом. Да и вообще лучше без необходимости не выходить из дома. Не стоит забывать и о том, что в засушливом воздухе очень быстро распространяются вирусы. А пандемия еще не ушла. Носите маски, перчатки и пользуйтесь антисептиками. Сейчас это очень важно.

И снова дожди, пока вредители не развелись

Синоптики говорят, что нехарактерная для мая жара продлится до среды. До конца недели будет наблюдаться довольно неустойчивая погода, ночные температуры будут +6... +11 градусов.

- Уже во вторник вечером будет надвигаться холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры до +20... +22 градусов. В среду температура днем будет около +19 градусов, дожди будут идти каждый день вплоть до 23 мая, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Похолодания и дожди ждут дачники, так как опасаются, что за жаркие и сухие дни разведутся вредители. Но влажная и прохладная температура поспособствовала бы сельскохозяйственной деятельности.